Molise - vince il centrodestra. M5S in calo

Elezioni Molise - vince il centrodestra : delusione M5s. Fi cala ma non c’è sorpasso della Lega : L’affluenza definitiva si ferma al 52,2 per cento. A poche sezioni dalla fine dello scrutinio è in ampio vantaggio il candidato del centrodestra Donato Toma davanti ad Andrea Greco del Cinque stelle che ambiva a vincere la sua prima regione italiana. Staccato Carlo Veneziale del centrosinistra. Forza Italia cala rispetto alle Politiche ma resta in vantaggio sulla Lega. La competizione è importante anche per capire se ci saranno impatti sulla ...