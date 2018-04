Molise | vince centrodestra M5S in calo E la Lega non “sorpassa” Forza Italia

Molise : Bergamini - vince chi tiene unito centrodestra : Roma, 23 apr. (AdnKronos) – “Gli elettori molisani hanno premiato innanzitutto la competenza e il valore delle proposte del presidente Toma e del centrodestra, ma anche l’impegno che il presidente Berlusconi ha voluto mettere in campo in questo finale di campagna elettorale. A 50 giorni dal voto del 4 marzo il risultato molisano, l’Ohio di Italia, ci consegna un messaggio chiaro: chi resta unito, chi rispetta il mandato ...

Molise - vince centrodestra. M5S insegue E la Lega non “sorpassa” Forza Italia : Toma verso la presidenza, mentre i Cinque Stelle sono il primo partito con il 30% dei voti, Forza Italia sopravanza la Lega di due punti, come il Pd fermo all’8

Elezioni Molise - vince il centrodestra : delusione M5s. Fi cala ma non c’è sorpasso della Lega : L’affluenza definitiva si ferma al 52,2 per cento. A poche sezioni dalla fine dello scrutinio è in ampio vantaggio il candidato del centrodestra Donato Toma davanti ad Andrea Greco del Cinque stelle che ambiva a vincere la sua prima regione italiana. Staccato Carlo Veneziale del centrosinistra. Forza Italia cala rispetto alle Politiche ma resta in vantaggio sulla Lega. La competizione è importante anche per capire se ci saranno impatti sulla ...

Forza Italia stravince in Molise : Donato Toma nuovo Governatore : Forza Italia ha conquistato il Molise. Le prime sezioni scrutinate confermano gli exit poll. Il centrodestra ha stravinto le elezioni

Lega e M5s vogliono vedere prima chi vincerà le elezioni in Molise e Friuli Venezia Giulia : No o governissimi e ad esecutivi con il Pd "e se il 22 si vince il governo lo facciamo in un quarto d'ora". Salvini tiene il punto. Bocciando la proposta di Calenda di un esecutivo di transizione e sottolineando che uno snodo fondamentale per uscire dall'impasse sarà il voto in Molise e Friuli. L'attesa nel centrodestra è sulle mosse del Quirinale che da tempo ha fatto trapelare la necessità di ...

Lega e M5s vogliono vedere prima chi vincerà le elezioni in Molise e Friuli Venezia Giulia : No o governissimi e ad esecutivi con il Pd "e se il 22 si vince il governo lo facciamo in un quarto d'ora". Salvini tiene il punto. Bocciando la proposta di Calenda di un esecutivo di transizione e sottolineando che uno snodo fondamentale per uscire dall'impasse sarà il voto in Molise e Friuli. L'attesa nel centrodestra è sulle mosse del Quirinale che da tempo ha fatto trapelare la necessità di ...

Lega e M5s vogliono vedere prima chi vincerà le elezioni in Molise e Friuli Venezia Giulia : No o governissimi e ad esecutivi con il Pd 'e se il 22 si vince il governo lo facciamo in un quarto d'ora'. Salvini tiene il punto. Bocciando la proposta di Calenda di un esecutivo di transizione e ...

Lega e M5s vogliono vedere prima chi vincerà le elezioni in Molise e Friuli Venezia Giulia : No o governissimi e ad esecutivi con il Pd "e se il 22 si vince il governo lo facciamo in un quarto d'ora". Salvini tiene il punto. Bocciando la proposta di Calenda di un esecutivo di transizione e sottolineando che uno snodo fondamentale per uscire dall'impasse sarà il voto in Molise e Friuli. L'attesa nel centrodestra è sulle mosse del Quirinale che da tempo ha fatto trapelare la necessità di ...

Matteo Salvini contro Luigi Di Maio : 'Le c*** le lascio agli altri. Se la Lega vince in Molise - governo molto presto' : 'Le ca*** le lascio dire agli altri'. Matteo Salvini lancia messaggi più che espliciti a Luigi Di Maio e al Movimento 5 Stelle , nella giornata che sembra segnare la fine delle trattative. ...

Salvini : se Lega vince in Molise e Friuli - c'è governo in 15 giorni : "Sia chiaro a tutti, anche alle orecchie di chi non vuole intendere, che se vinciamo in Molise e in Friuli Venezia Giulia nel giro di 15 giorni si fa il governo". Lo ha detto il leader della Lega, ...

Forza Italia pensa alla fase due "Vincere anche Friuli e Molise" : Silvio Berlusconi sfida Luigi Di Maio e a suoi veti risponde con un no ad ogni accordo con il M5s, annunciando che guiderà la delegazione di Forza Italia, con i capigruppo alle Camere Annamaria ...