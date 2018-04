Molise Scrutinio a rilento ma Toma ha vinto

Molise - il centrodestra è avanti scrutinio a rilento - affluenza al 52 - 1% : Si sono chiusi alle 23 i seggi in Molise per le elezioni regionali e già poco dopo l'inizio delle operazioni di spoglio delle schede si è delineato un ottimo risultato del...

Regionali Molise - scrutinio ancora in corso : centrodestra avanti : Procedono a rilento le operazioni di scrutinio dei voti per le elezioni Regionali in Molise . A circa metà dello spoglio il candidato del centrodestra Donato Toma è avanti al grillino Andrea Greco. ...

Elezioni Molise - chiusi i seggi. Al via lo scrutinio - : Nella Regione si è votato per eleggere il nuovo presidente e il nuovo consiglio. Il governatore uscente è Paolo Frattura del Partito democratico. L'affluenza alle 19 era del 38,98%

RISULTATI ELEZIONI REGIONALI Molise 2018/ Diretta live - Greco contro Toma : seggi chiusi - via allo scrutinio : Le operazioni di voto in MOLISE per le ELEZIONI REGIONALI sono terminate, quindi queste sono ore decisive, perché è cominciato lo scrutinio. Si attendono i RISULTATI, ma lo spoglio è ancora in corso e i dati a disposizione al momento sono pochi. Il sito della Regione, ad esempio, ha accusato diversi problemi: le sezioni dove dovrebbero comparire i primi dati sono risultate non raggiungibili. E poi, come riportato da YouTrend, nessun exit poll è ...