Molise | con oltre il 50% delle sezioni scrutinate | centrodestra avanti su M5S

Regionali in Molise : con oltre il 50% delle sezioni scrutinate - centrodestra avanti : L’affluenza al 52,16%. Le prime sezioni scrutinate vedono in testa il candidato del centrodestra Toma, seguito dall’M5s Greco. Molto staccato l’esponente del centrosinistra Veneziale

RISULTATI ELEZIONI Molise/ Il centrodestra aiuta Fico contro Di Maio : Il lentissimo spoglio delle regionali in MOLISE mostra un testa a testa tra centrodestra e M5s. Ma se gli elettori premiano il primo, a Di Maio resta solo il Pd. ANTONIO FANNA(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 06:00:00 GMT)SCENARIO/ Flop di Fico e governo di tutti, l'unica chance per salvare la faccia, di E. MazzarellaSCENARIO/ Stato-mafia, patto giudici-M5s per far fuori il centrodestra, di M. Maldo

Molise. Candidato Pd ammette sconfitta : 03.33 "Ho perso, chiaramente". Così il Candidato del centrosinistra alle regionali in Molise, Carlo Veneziale (Pd). Al momento solo poche sezioni sono state scrutinate ma il centrosinistra ammette la sconfitta perché è chiaro che lo scontro è tra M5S e centrodestra. Con 11 sezioni su 394scrutinate,il Candidato del centrodestra Donato Toma ha 1.900 voti contro i 1.281 del grillino Andrea Greco. Il Candidato del centrosinistra Carlo Veneziale ha ...

RISULTATI ELEZIONI REGIONALI Molise 2018/ Diretta live - Greco contro Toma : seggi chiusi - via allo scrutinio : Le operazioni di voto in MOLISE per le ELEZIONI REGIONALI sono terminate, quindi queste sono ore decisive, perché è cominciato lo scrutinio. Si attendono i RISULTATI, ma lo spoglio è ancora in corso e i dati a disposizione al momento sono pochi. Il sito della Regione, ad esempio, ha accusato diversi problemi: le sezioni dove dovrebbero comparire i primi dati sono risultate non raggiungibili. E poi, come riportato da YouTrend, nessun exit poll è ...

Molise - alle 19 affluenza al 38 - 69%. I 5s cercano la conferma del successo alle politiche : CAMPOBASSO - Sono iniziate alle 7 le operazioni di voto per le elezioni regionali in Molise . Seggi aperti per 331 mila aventi diritto al voto, di cui 78.025 residenti all'estero, che dovranno ...

Regionali Molise - Greco - M5S - : "Nessuna previsione - mi concentro su oggi" : "Non faccio nessuna previsione, mi concentro sull'oggi e non su quello che succederà dopo queste votazioni". Così Andrea Greco, candidato del Movimento 5 Stelle alle elezioni Regionali in Molise, al ...

Molise - regionali : affluenza record alle 12 - le conseguenze su Salvini - Berlusconi - Di Maio e governo : alle 12 l'affluenza alle urne per le elezioni regionali del Molise è pari al 15,17%. I votanti sono stati 50.247 su 350mila totali e il dato è molto alto: alla stessa ora nelle consultazioni regionali ...

Berlusconi in Molise suona il bufù : Silvio Berlusconi, che sta trascorrendo la giornata nella regione del Molise che andrà al voto domenica, si è esibito nel piccolo centro di Casacalenda con un 'bufu', tradizionale tamburo che si suona ...

Berlusconi - Donato Toma : “Fuori dal Molise chi non è per bene” e lui : “Me ne vado?”. Poi il vaffa al M5s : Nell’ultimo comizio prima delle elezioni regionali in Molise (trasmesso in diretta da Radio Radicale) il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi è salito sul palco con il candidato Donato Toma: “I molisani sono gente per bene, fuori la gente che non è per bene” ha detto quest’ultimo. Berlusconi ha risposto ironicamente: “Me ne vado?”. Poi si è lasciato andare ad un commento volgare sul movimento 5 stelle: ...

Silvio Berlusconi dal Molise : 'Centrodestra unito - Salvini resta il nostro leader' : Il giorno dopo lo tsunami che ha posto fine brutalmente all'incarico esplorativo di Elisabetta Casellati , Silvio Berlusconi si è presentato in Molise per chiudere la campagna elettorale prima delle ...

Berlusconi musicista folk - suona il Bufù durante il suo tour in Molise : Berlusconi musicista folk, suona il Bufu durante il suo tour in Molise Calorosa accoglienza per Silvio Berlusconi lungo le tappe del suo tour in Molise in vista delle elezioni regionale. Berlusconi si ...