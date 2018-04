Molise come il 4 marzo | Centrodestra coalizione più forte | M5s prima lista | in calo E Pd

Molise come l’Ohio : Salvini festeggia - Berlusconi gongola - Di Maio riflette : «Sarò il presidente di tutti», dice senza troppa originalità Donato Toma, nuovo presidente del Molise. Il candidato del centrodestra, già presidente dell’Ordine dei commercialisti della Regione, ha vinto le elezioni di domenica sera nella Regione con il 44 per cento delle preferenze. E ha aggiunto, con una frecciatina che sembra diretta a Salvini: «Questo risultato farà capire ai nostri leader che il centrodestra non si spacca». Il leader ...

Di Maio e Salvini - come i pifferi di montagna. Andarono in Molise per suonare e furono suonati – L’istantanea : Ecco finalmente il Molise. Lo aspettavano, molto oltre il senso della misura, sia Salvini che Di Maio. Avrebbe dovuto regolare i rapporti di forza, per l’uno nel centrodestra e per l’altro nel Parlamento. Il voto regala ai due vincitori delle politiche due sonori ceffoni. Il centrodestra vince, ma deve ringraziare Aldo Patriciello, l’imprenditore della sanità titolare di un partito transumante che ogni cinque anni sceglie con chi transitare al ...

Luigi e Matteo - come i pifferi di montagna. Andarono in Molise per suonare e furono suonati – L’istantanea : Ecco finalmente il Molise. Lo aspettavano, molto oltre il senso della misura, sia Salvini che Di Maio. Avrebbe dovuto regolare i rapporti di forza, per l’uno nel centrodestra e per l’altro nel Parlamento. Il voto regala ai due vincitori delle politiche due sonori ceffoni. Il centrodestra vince, ma deve ringraziare Aldo Patriciello, l’imprenditore della sanità titolare di un partito transumante che ogni cinque anni sceglie con chi transitare al ...

Elezioni Molise Regionali 2018 - come si vota/ Ultime notizie - scheda elettorale e liste : nel 2013 votò il 61% : come si vota in Molise, Elezioni Regionali 2018: dove e quando, risultati,candidati e liste. Si vota dalle 7 alle 23, fac simile scheda: Toma (Cdx) sfida Greco (M5s) e Veneziale (Csx)(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 19:40:00 GMT)

ELEZIONI Molise REGIONALI 2018 - COME SI VOTA/ Ultime notizie - scheda elettorale e liste : niente ballottaggio : COME si VOTA in MOLISE, ELEZIONI REGIONALI 2018: dove e quando, risultati,candidati e liste. Si VOTA dalle 7 alle 23, fac simile scheda: Toma (Cdx) sfida Greco (M5s) e Veneziale (Csx)(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 15:11:00 GMT)

Regionali in Molise - un quarto degli elettori vive all'estero. Come si vota e come è andata alle politiche del 4 marzo : Sono 331.253 gli elettori molisani chiamati domani ad eleggere il Presidente della regione e il Consiglio regionale. I maschi sono 162.936, le femmine 168.317. Rilevante la percentuale di molisani all'estero: sono 78.361. Le sezioni elettorali sono 394. I consiglieri Regionali da eleggere sono 20. Verrà eletto Presidente chi otterrà il maggior numero di voti senza ballottaggio. Alla coalizione del presidente eletto sono garantiti ...

Elezioni Regionali Molise 2018 - come si vota/ Ultime notizie scheda elettorale - liste : Toma - Greco o Veneziale : come si vota in Molise, Elezioni Regionali 2018: dove e quando, risultati,candidati e liste. Si vota dalle 7 alle 23, fac simile scheda: Toma (Cdx) sfida Greco (M5s) e Veneziale (Csx)(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 07:09:00 GMT)

Molise determinante come l'Ohio : un voto - anche - per Palazzo Chigi : È il mondo della sanità il suo serbatoio di voti, che ha usato con molta disinvoltura giostrandoli tra destra e sinistra. Nel 2013, sponsorizzava una lista civica, 'Rialzati Molise', dove fu eletto ...

Regionali - se il Molise è come l'Ohio : battaglia di comizi guardando al nuovo governo : Domenica 22 aprile è la data spartiacque , la prima delle due sfide Regionali a cui il Quirinale e i partiti guardano per sbloccare la crisi politica. Per i 5 Stelle Campobasso è un game decisivo, ...

Berlusconi - brutta caduta durante il comizio. Il leader di Forza Italia si trovava in Molise per un comizio. Come sta e cosa è successo : Periodo complicato per Silvio Berlusconi. Non solo i guai relativi alla perdita della leadership nella sua coalizione e la difficoltà di formare un governo. Ora ci mancava anche la caduta. Piccolo incidente nel pomeriggio di sabato per il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi. durante un comizio organizzato proprio dal suo partito, infatti, è improvvisamente inciampato sul palco cadendo rovinosamente a terra. L’episodio sul palco ...