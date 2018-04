Molise | centrodestra verso la vittoria  M5s al 30% | Forza Italia al 10% | Lega all’8

Elezioni regionali in Molise : affluenza del 52 - 16%<br>Centrodestra verso la vittoria : Ore 6:30 - Sono state scrutinate 261 sezioni su 394 e Donato Toma ha un ampio vantaggio con il 44,68% delle preferenze (43.543) davanti ad Andrea Greco con il 37,15% (36.209), Carlo Veneziale con il 16,58% (16.156) e Agostino Di Giacomo con lo 0,36% (355).Ore 01:25 - Due ore e mezzo dopo la chiusura dei seggi arrivano ancora poche notizie sullo spoglio: scrutinate le prime poche sezioni in testa c’è Donato Toma della coalizione di ...

Regionali : Molise - centrodestra in testa : ANSA, - CAMPOBASSO, 23 APR - Con 63 sezioni scrutinate su 394 e circa il 10% dei voti espressi, Donato Toma del centrodestra è ancora in testa nelle elezioni Regionali in Molise: 7.500 voti, che ...

Molise - centrodestra avanti col 45% : ANSA, - ROMA, 23 APR - Scrutinato oltre il 50% delle sezioni, nelle elezioni regionali del Molise la coalizione del centrodestra guidata da Donato Toma resta in testa col 45% dei voti. Segue il ...

Molise : con oltre il 50% delle sezioni scrutinate - centrodestra avanti su M5S : L’affluenza al 52,16%, mentre i Cinque Stelle sono il primo partito con il 30% dei voti, Forza Italia è il secondo con 10 e sopravanza la Lega di due punti

Regionali Molise - 50 per cento delle sezioni scrutinate : centrodestra avanti : Chiamati alle urne 331mila elettori. Affluenza in calo: 52,16% rispetto al 61,63% del 2013. A confrontarsi sono Andrea Greco (M5s), Donato Toma (centrodestra), Carlo Veneziale (Centrosinistra) e Agostino Di Giacomo (Casapound)

Molise - vittoria del Centrodestra Fi cala - non c'è il boom leghista Flop del M5S - disastro Pd. I dati : Il Centrodestra vince le elezioni regionali in Molise e batte il Movimento 5 Stelle. Mentre lo spoglio delle schede è ancora in corso, Donato Toma della coalizione di Centrodestra ha un vantaggio molto ampio su Andrea Greco (M5S). Lontanissimo Carlo Veneziale (centrosinistra) Segui su affaritaliani.it

RISULTATI ELEZIONI Molise/ Il centrodestra aiuta Fico contro Di Maio : Il lentissimo spoglio delle regionali in MOLISE mostra un testa a testa tra centrodestra e M5s. Ma se gli elettori premiano il primo, a Di Maio resta solo il Pd. ANTONIO FANNA(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 06:00:00 GMT)SCENARIO/ Flop di Fico e governo di tutti, l'unica chance per salvare la faccia, di E. MazzarellaSCENARIO/ Stato-mafia, patto giudici-M5s per far fuori il centrodestra, di M. Maldo

