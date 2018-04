Molestie | le Iene intercettano Brizzi ma lui non risponde

tgcom24.mediaset

: .@roberta_rei chiede al regista Fausto Brizzi, indagato per violenza sessuale: perché non ha denunciato per diffama… - redazioneiene : .@roberta_rei chiede al regista Fausto Brizzi, indagato per violenza sessuale: perché non ha denunciato per diffama… - nickledgers : RT @redazioneiene: .@roberta_rei chiede al regista Fausto Brizzi, indagato per violenza sessuale: perché non ha denunciato per diffamazione… - melyxa : RT @redazioneiene: .@roberta_rei chiede al regista Fausto Brizzi, indagato per violenza sessuale: perché non ha denunciato per diffamazione… -

(Di lunedì 23 aprile 2018) Lesono tornate a occuparsi di Fausto, indagato per violenze sessuali nel filone dello scandalo che ha scosso il mondo dello spettacolo. L'inviata Roberta Rei ha intercettato il regista di "Notte prima degli esami" per le strade di Roma. Sebbene incalzato,è rimasto in silenzio e si è limitato a ...