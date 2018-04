Milano : torna Photofestival - mostre ed eventi con fotografie d'autore (2) : Milano, 23 apr. (AdnKronos) - Il programma della manifestazione offre 165 mostre fotografiche, quasi tutte a ingresso gratuito, distribuite in una rete diffusa che dal centro di Milano si estende al territorio della città metropolitana e include, per la prima volta, alcune città limitrofe tra cui Pa

Milano torna sui massimi - bene Tim : Le Borse europee chiudono positive, ad accezione di Francoforte, sostenute dagli acquisti su tlc e costruzioni, mentre Wall Street prosegue in flessione nel giorno del vertice Opec, in cui obiettivo è ...

Dal 25 maggio a Milano torna Wired Next Fest : Nel 2017 l'edizione milanese ha contato oltre 150 mila partecipanti, piu' di 850 mila utenti hanno preso parte al WNF via streaming e migliaia di studenti milanesi hanno seguito con curiosita' e ...

Dal 25 maggio a Milano torna Wired Next Fest : Quali innovazioni ci attendono nel prossimo futuro? Quanto le nostre esistenze sono contaminate dalla tecnologia e dalla rete? Come stanno cambiando le nostre competenze e il mondo del lavoro? Come ci stiamo evolvendo e come continueremo a evolvere nel tempo? Di questi e molti altri aspetti si occuperà il Wired Next Fest 2018 che si svolgerà a Milano dal 25 al 27 maggio ...

Vallanzasca tornato in aula a Milano : ANSA, - Milano, 17 APR - C'è anche un "rapporto disciplinare" nei confronti della guardia penitenziaria che ebbe una discussione, lo scorso agosto, nel carcere di Bollate con Renato Vallanzasca, negli ...

A Milano torna e-mob : Una tre giorni per scoprire il futuro della mobilità sostenibile in Italia e provare su strada i principali modelli a emissioni zero. La mobilità elettrica torna così protagonista a Milano, dal 27 al 29 settembre, presso il Palazzo della Regione, con e_mob, conferenza nazionale giunta alla sua seconda edizione e organizzata da Comune di Milano, Regione Lombardia e Camera di Commercio di Milano/Lodi/Monza, insieme ad Enel, A2A, Hera, Cobat, Itas ...

Ginnastica - quando si torna in gara? Dopo il Trofeo di Jesolo attesa per la Serie A a Milano! E gli USA ai PacRim : il calendario e le date : Il Trofeo di Jesolo 2018 non ha deluso le aspettative, ancora una volta in laguna è andato in scena uno spettacolo di assoluto livello tecnico che ha sicuramente deliziato i tanti appassionati della Polvere di Magnesio. La Classicissima, giunta alla sua undicesima edizione, si conferma come uno degli eventi più importanti all’interno del panorama internazionale e ha già dato appuntamento al prossimo anno quando tra l’altro si ...

Stefano De Martino torna dall'Honduras - subito a Milano dal figlio : «Mai più senza Santiago» : Stefano De Martino è tornato dall'Honduras e può finalmente riabbracciare il figlio Santiago. Nonostante l'incarico di inviato dell'Isola dei Famosi gli abbia fatto...

Milano : torna il bando periferie - 1 mln per rigenerazione urbana : Milano, 14 mar. (AdnKronos) - Il Comune di Milano raddoppia a quota un milione di euro i fondi per il bando periferie. Con un finanziamento di un milione di euro, la direzione periferie del Comune di Milano sta mettendo a punto la seconda edizione del 'bando alle periferie', un avviso pubblico che v

Parking di via Borgogna - cantiere da smantellare - Si torna a passare nel centro di Milano : In via Borgogna si tornerà a circolare senza più limitazioni e ostacoli fisici: sarà smantellato, anche se solo per un periodo di tempo limitato, il discusso quanto tribolato cantiere del Parking sotterraneo (328 posti), fermo da quasi due anni, il cui progetto iniziale risale al 2004. Il Comune di Milano e la società Expo Borgogna Parking, titolare della concessione per la sua costruzione, hanno raggiunto un accordo che prevede la riconsegna ...

RUGBY NEI PARCHI TORNA ANCHE PER IL 2018 : VIA IL 7 APRILE DA Milano : "La chiave del successo della manifestazione, che ha portato fino a oggi oltre 15.000 bambini e bambine a immergersi nel mondo del RUGBY, risiede nella volontà di portare lo sport e i suoi valori in ...

Torna a Milano la Arch Week : Torna a Milano la Arch Week, dal 23 al 27 maggio : una settimana di eventi, promossa dal Comune di Milano , dal Politecnico , dalla Triennale , in collaborazione con la Fondazione Giangiacomo ...

