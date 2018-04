Milano | polizia locale | in settimana Salone 10 arresti e oltre 30 denunce

Milano - pedofilo sul bus molesta ragazzino. Inseguito e preso dalla Polizia : L'ha incrociato sull'autobus, linea 56. E quando il ragazzino è sceso, mentre dalla fermata si avviava verso casa, l'uomo ha continuato a seguirlo, con approcci sempre più pesanti e insistenti: «Dai, ...

Deliveroo - riders occupano sede di Milano. Sgomberata con l’arrivo della polizia : È durata poco l’occupazione da parte di una trentina di riders di Milano e Torino della sede di via Ettori Ponti a Milano della multinazionale delle consegne a domicilio. I manifestanti, arrivati sul posto, hanno ribadito le loro proteste, ribadite anche con uno sciopero, contro la novità a livello contrattuale decisa dall’azienda. Non più pagamenti con un fisso, ma a consegna. “Richieste davanti alle quali la dirigenza ha ...

Milano - la fanfara a cavallo della polizia sfila in centro : Milano, 11 apr. (AdnKronos) - sfilata della fanfara a cavallo della polizia di Stato per le vie del centro a Milano. In occasione delle celebrazioni del 166esimo anniversario della polizia, lo storico reparto è intervenuto per la prima volta nel capoluogo lombardo. Diciannove gli elementi presenti,

Sgombero di Milano - le immagini della Polizia - LaPresse - : Le immagini della Polizia che all'alba di giovedì mattina è intervenuta a Milano per sgomberare un condominio di nove piani, in via Cavezzali , traversa di via Padova, ritenuto al centro di un ...

Milano : polizia sgombera palazzine occupate di via Olivieri : Milano, 29 mar. (AdnKronos) – Sgombero a Milano di alcune palazzine di via Olivieri, zona Lorenteggio, occupate abusivamente da persone di etnia rom e di origine magrebina. L’operazione, disposta dal questore di Milano Marcello Cardona, arriva dopo alcune verifiche e accertamenti da parte della polizia: la zona era diventata centro nevralgico della microcriminalità nel quartiere. Lo sgombero, eseguito con i carabinieri, i vigili del ...

Milano : banda dei rolex - polizia arresta quattro persone : Milano, 16 mar. (AdnKronos) - Da Napoli a Milano per rubare orologi di valore. La polizia ha arrestato una banda di quattro rapinatori, subito dopo che avevano derubato un uomo che stava guidando un Suv Maserati a Milano. I quattro, di età compresa fra i 34 e i 51 anni, erano arrivati in città da Na

Blitz della polizia a Barriera di Milano : espulsi dieci stranieri : I controlli erano scattati ieri, giovedì, quando cinquanta poliziotti hanno raggiunto le strade del quartiere Barriera di Milano. Un cittadino senegalese è stato arrestato dopo essere stato visto ...

Milano - violenza in via Chopin : fermato il sudamericano braccato dalla polizia : In manette l’uomo che lunedì sera ha rapinato due studenti e violentato la ragazza 19enne. La macchina dei due giovani, con cui lo stupratore era fuggito, era stata trovata mercoledì tra l’Ortomercato e Calvairate

Milano : armi e droga - Polizia arresta un 43enne : Milano, 8 mar. (AdnKronos) - La Polizia di Stato ha arrestato ieri a Castano Primo (Milano) un cittadino italiano incensurato per detenzione ai fini di spaccio di cocaina e per la detenzione di tre pistole, due con matricola abrasa ed una di probabile origine clandestina, sulla quale sono in corso a

Milano : polizia ferma rapinatore seriale di farmacie : Milano, 7 mar. (AdnKronos) - La polizia ha fermato a Milano un uomo accusato di essere un rapinatore seriale di farmacie. L'uomo, cittadino italiano di 43 anni con alcuni precedenti penali, è accusato di aver commesso quattro rapine ai danni di una farmacia di via Murat fra novembre e febbraio scors

Milano - trasferimento Università Statale : scontri tra studenti e polizia : Momenti di alta tensione a Milano durante il corteo organizzato dagli studenti dell'Università Statale contro il trasferimento delle facoltà scientifiche di Città Studi nell'ex area Expo. I manifestanti sono entrati in contatto con gli agenti in tenuta antisommossa e si sono registarti alcuni scontri con cariche della polizia contro gli studenti che cercavano di forzare il blocco.Il corteo stava cercando di raggiungere via ...