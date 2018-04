Milano Gara di affidamento in concessione del Bocciodromo Candiani

Tangenti sanità Milano - il primario Romanò risponde al gip : ultimo interrogatorio di garanzia : Auspica di essere presto “interrogato dai pm”, Carlo Luca Romanò, primario dell’ospedale Galeazzi arrestato sei giorni fa assieme ad altri tre medici, al direttore sanitario del Cto-Pini, Paola Navone, e all’imprenditore Tommaso Brenicci nell’inchiesta milanese su presunte Tangenti nella sanità. Romanò oggi è stato sentito (ultimo dei sei arrestati) dal gip Teresa De Pascale e, come si è limitato a dire il suo legale, l’avvocato ...

Ginnastica - quando si torna in gara? Dopo il Trofeo di Jesolo attesa per la Serie A a Milano! E gli USA ai PacRim : il calendario e le date : Il Trofeo di Jesolo 2018 non ha deluso le aspettative, ancora una volta in laguna è andato in scena uno spettacolo di assoluto livello tecnico che ha sicuramente deliziato i tanti appassionati della Polvere di Magnesio. La Classicissima, giunta alla sua undicesima edizione, si conferma come uno degli eventi più importanti all’interno del panorama internazionale e ha già dato appuntamento al prossimo anno quando tra l’altro si ...

Milano. Gara fra istituti scolastici per la produzione di energia pulita : L’Istituto Comprensivo Statale “Thouar Gonzaga”, con il patrocinio del Municipio 5, partecipa all’iniziativa “energiadi” che si svolgerà dal 13 al

Milano Marathon - migliaia di persone in gara. Transenne e deviazioni : disagi per il traffico : Un fiume di persone. Fischio d'inizio alle 9 per la XVIII edizione di EA7 Emporio Armani Milano Marathon che ha richiamato a Milano top runner provenienti da ogni parte del mondo e amanti della corsa. Partenza e arrivo in corso Venezia. Il percorso cittadino di 42 km attraversa i luoghi più suggestivi della città. Un tracciato «scorrevole», con meno curve e più rapido ...

Milano - ucciso a coltellate dal vicino : stava lavando la macchina nel box del garage condominiale : Utilizzava l'acqua condominiale per lavare la macchina nel box, ogni tanto si faceva anche mezza doccia in garage perché era maniaco della pulizia, gesti che al suo vicino di casa non sarebbero mai ...

Milano : Blair Thurman debutta a Garage Italia - prima personale italiana : Milano, 3 apr. (AdnKronos) – prima personale milanese dal titolo ‘Blair Thurman – Nell’Acqua Azzurra’ per l’artista americano, grazie alla collaborazione tra Larry Gagosian e Garage Italia. Un incontro, quello tra automobile e arte, che segue la scia di una lunga tradizione, dal movimento futurista Italiano all’inizio del XX secolo ad artisti contemporanei come Alexander Calder, Roy Lichtenstein o Andy ...

Olimpiadi Invernali 2026 : tra Milano e Torino - tutte le possibili sedi di gara. Da Piazza Castello a Expo - da Bormio a Livigno : Il Coni ha manifestato l’intento di organizzare le Olimpiadi Invernali 2026 in Italia. Il massimo organo sportivo nazionale ha esposto al Cio il proprio interesse presentando le città di Milano e Torino. Oggi la Gazzetta dello Sport ha riportato quali potrebbero essere le varie sedi di gara per i 15 sport attualmente inseriti nel programma a cinque cerchi. CERIMONIA D’APERTURA: Il fascino di San Siro è davvero unico: 80mila ...

Olimpiadi Invernali 2026 : l’Italia sogna in grande con Milano e Torino. Possiamo organizzare i Giochi? Tra avversarie e sedi di gara : Il Coni ha ufficialmente manifestato il proprio interesse per l’organizzazione delle Olimpiadi Invernali 2026. Giovanni Malagò ha fatto il nome delle città di Milano e Torino, in modo da evitare conflitti: il capoluogo meneghino dovrebbe essere il capofila mentre il capoluogo piemontese verrebbe coinvolto in diverse discipline. Tutto è ancora in alto mare visto che si deve ancora attendere la formazione di un nuovo Governo da cui poi ...

Pattinaggio artistico - Mondiali Milano 2018 : tutti gli italiani in gara oggi. Cappellini-Lanotte per l’ultima magia : Oggi sabato 24 marzo calerà il sipario sui Mondiali 2018 di Pattinaggio artistico. Il Mediolanum Forum di Milano si prepara a salutare tutti i grandi campioni con due gare appassionanti e avvincenti che ci regaleranno gli ultimi due podi di questa rassegna iridata: si incomincia già in mattinata con il programma libero maschile, poi nel pomeriggio spazio alla free dance con le coppie pronte a scaldare il cuore di tutto il pubblico. Potrebbe ...

Il rito si ripete - StraMilano al via. Tutti i big in gara - Italia non pervenuta : È la campionessa del mondo di corsa in montagna in carica , distanza classica, , titolo vinto a Premana lo scorso luglio. PETTORALE n° 2 Wude AYALEW - Etiopia - 1987 Specialista della corsa ...

Pattinaggio artistico - Mondiali Milano 2018 : tutti gli italiani in gara oggi. L’ultima gara di Carolina Kostner? Cappellini-Lanotte per sognare : Oggi venerdì 23 maggio sarà una giornata davvero molto attesa ai Mondiali 2018 di Pattinaggio artistico. Il Mediolanum Forum di Milano sarà gremito in ogni ordine di posto per una delle serate più attese, quella che assegna le medaglie femminile: il free skating potrebbe essere l’ultima gara della carriera di Carolina Kostner, in testa dopo lo short program e a caccia della settima medaglia iridata della carriera. Si preannuncia uno ...

Pattinaggio artistico - Mondiali Milano 2018 : tutti gli italiani in gara oggi. Tocca a Matteo Rizzo - Della Monica-Guarise per il colpaccio! : Le gare saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport ed Eurosport, in diretta streaming sul sito Della Rai e su Eurosport Player oltre che su Sky Go e su Premium Play, in DIRETTA LIVE scritta su ...