Milano Design Week 2018 | Gallery | le auto al Fuorisalone del Mobile di Milano

Dal Salone al tuo salotto. Le novità dell’arredo dalla fiera del design di Milano : Confermatosi anche quest’anno vetrina d’eccellenza della qualità e dell’innovazione nel settore dell’arredo e del design, il Salone del Mobile.Milano si è nuovamente dimostrato un appuntamento internazionale imperdibile capace di attrarre oltre 300mila visitatori e 3000 aziende da più di 170 Paesi. In questa 57a edizione sempre più protagoniste sono state soluzioni attente all’ecosostenibilità, in particolar modo per far fronte ai cambiamenti ...

Milano Design Week 2018 - Paola Conti presenta il suo rinnovato design : ... grazie a un dialogo intenso con il mondo della ricerca tecnologica, in uno scambio di esperienze non solo estetiche, ma anche di rispetto dell'ambiente e della natura. Il rapporto strettissimo e ...

I 10 migliori gadget tecnologici della Design Week di Milano : Dal 17 al 22 di Aprile e in alcuni casi ben oltre, la Design Week affolla Milano con la creatività del ricco Salone del Mobile e gli eventi del Fuorisalone. In Fiera, a Rho, è in corso lo spin-off tecnologico di Eurocucina: FTK (Technology for the Kitchen). Mentre in città, i prodotti tecnologici e i gadget hi-tech che debuttano per la prima volta, sono sparpagliati nei distretti e occorre armarsi di pazienza per vederli coi propri occhi. Tra ...

Continua la #SkyQExperience per la Milano Design Week con Bastianich - Comello e i Teatribù : Continua la #SkyQExperience proposta da Sky Italia per la Milano Design Week. Questa sera alle ...

Le 20 cose più curiose da fotografare alla Design Week di Milano : La settimana del Design di Milano è un meraviglioso momento per scoprire il meglio che il mondo dell’arredo, quello dello stile e quello della tecnologia per la casa possano proporre a livello internazionale. Anche chi non è propriamente esperto del settore, però, può trovare qualche buon motivo per fare una capatina al Salone del Mobile nel fine settimana, o per lanciarsi all’inseguimento delle migliaia di installazioni artistiche ...

Fuorisalone 2018 - Milano invasa dai design victim. Dall’architettura celeste di Fornasetti alla casa futuristica di Louis Vuitton : La Statale si illumina d’immenso. E’ il fulcro del Fuori Salone, format di successo inventato negli anni ’90 da Gilda Boiardi, direttrice storica di Interni, il magazine di design che fa tendenza. E’ lei che nel cortile d’onore della Università fa gli onori di casa agli archistar: il filo conduttore di quest’anno è House in motion. E così lo studio d’architettura turco Tabanlioglu presenta un cubo fatto di bacchette metalliche, ...

Milano Design Week 2018 - Fifth Ring - il quinto anello all'Audi City Lab : L'Audi torna a Milano in grande stile per la Design Week, kermesse per la quale la Casa è passata da quattro a cinque anelli. In occasione della settimana meneghina il marchio tedesco ha realizzato una particolare installazione, il Fifth Ring, ovvero un quinto, gigantesco, anello sospeso all'interno dell'Audi City Lab nella corte di Corso Venezia 11. L'imponente cerchio luminoso sviluppato da Mad Architects e Artemide ha un diametro di ...

Diletta Leotta ti porta sul Tram Sky Q - allestito a Milano per la Design Week : ... , presenterà il suo speciale Dolce Q, realizzato in onore di Sky Q con un'allieva d'eccezione, Federica Masolin, giornalista di Sky Sport. A questo link una selezione di foto del Tram Sky Q e di ...

Milano Design Week 2018 - Riflettori puntati sullAlpine A110 : In occasione della Milano Design Week 2018, l'Alpine ha scelto la suggestiva location del Magna Pars, nel quartiere Tortona, ovvero la zona di maggior fermento durate lintero periodo del Fuorisalone, per esporre la nuova A110. Lobiettivo è far conoscere la filosofia stilistica che anima il proprio marchio ai numerosi visitatori della manifestazione meneghina, anche ai non appassionati delle quattro ruote. Partenza positiva. Particolarmente ...

Milano. L’albero di Natale diventa un’opera di design : L’albero di Natale di piazza Duomo è pronto a diventare un’opera destinata ad un’altra piazza della città, quella antistante la

Fuorisalone 2018 : Gli eventi della Milano Design Week - : ... oltre a un corner dedicato alla Vibram Furoshiki The Wrapping Sole, una calzatura d'ispirazione giapponese che ha collezionato diversi riconoscimenti nel mondo del Design, tra i quali il premio ADI ...

Milano Design Week 2018 - anche Diletta Leotta a Casa Sky Q : Diletta Leotta, volto della Serie B di Sky Sport, ha visitato la speciale installazione allestita al BASE Milano per celebrare la settimana della Design Week . Sky Italia è presente all'edizione 2018 ...

Milano Design Week 2018 - tutti gli eventi auto : La Design Week di Milano è sempre più caratterizzata dalla presenza delle Case automobilistiche che durante tutta questa settimana, fino a domenica 22 aprile saranno protagoniste con anteprime nazionali di nuovi modelli, convegni, test drive e molte iniziative collaterali. Così il Fuorisalone che si svolge nel cuore di Milano, in parallelo alla rassegna internazionale del Mobile, si conferma come un caleidoscopio di iniziative legate alle ...

Milano a due facce : la bellezza del Design e il "fascino" del Degrado : Sala si ascolta e si inebria delle sue parole e dei suoi sogni, a prescindere..A prescindere dalle condizioni di una Milano dissestata che dà il benvenuto al mondo con un manto stradale simile a un ...