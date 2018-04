Milano Dal 7 ottobre censimento permanente della popolazione

Milano - pedofilo sul bus molesta ragazzino. Inseguito e preso dalla Polizia : L'ha incrociato sull'autobus, linea 56. E quando il ragazzino è sceso, mentre dalla fermata si avviava verso casa, l'uomo ha continuato a seguirlo, con approcci sempre più pesanti e insistenti: «Dai, ...

Dal Salone al tuo salotto. Le novità dell’arredo dalla fiera del design di Milano : Confermatosi anche quest’anno vetrina d’eccellenza della qualità e dell’innovazione nel settore dell’arredo e del design, il Salone del Mobile.Milano si è nuovamente dimostrato un appuntamento internazionale imperdibile capace di attrarre oltre 300mila visitatori e 3000 aziende da più di 170 Paesi. In questa 57a edizione sempre più protagoniste sono state soluzioni attente all’ecosostenibilità, in particolar modo per far fronte ai cambiamenti ...

Le migliori foto dal Salone e dal Fuorisalone di Milano : Cose strane, cose belle e cose di design, fotografate in questi giorni a Milano The post Le migliori foto dal Salone e dal FuoriSalone di Milano appeared first on Il Post.

Dall'America a Milano contro le classi ghetto : Milano, 19 aprile 2018 - "Educazione senza frontiere": è il viaggio di cinque professionisti di Milano, Padova e Roma fra le scuole di Washington D.C., Salt Lake City e Detroit, per analizzare modelli ...

Dal 25 maggio a Milano torna Wired Next Fest : Nel 2017 l'edizione milanese ha contato oltre 150 mila partecipanti, piu' di 850 mila utenti hanno preso parte al WNF via streaming e migliaia di studenti milanesi hanno seguito con curiosita' e ...

Wired Next Fest 2018 a Milano Dal 25 al 27 maggio : Quali innovazioni ci attendono nel prossimo futuro? Quanto le nostre esistenze sono contaminate dalla tecnologia e dalla rete? Come stanno cambiando le nostre competenze e il mondo del lavoro? Come ci stiamo evolvendo e come continueremo a evolvere nel tempo? Di questi e molti altri aspetti si occuperà il Wired Next Fest 2018 che si svolgerà a Milano dal 25 al 27 maggio presso i Giardini Indro Montanelli, Corso Venezia 55. Il WNF è il più ...

Dal 25 maggio a Milano torna Wired Next Fest : Quali innovazioni ci attendono nel prossimo futuro? Quanto le nostre esistenze sono contaminate dalla tecnologia e dalla rete? Come stanno cambiando le nostre competenze e il mondo del lavoro? Come ci stiamo evolvendo e come continueremo a evolvere nel tempo? Di questi e molti altri aspetti si occuperà il Wired Next Fest 2018 che si svolgerà a Milano dal 25 al 27 maggio ...

Fuorisalone 2018 - Milano invasa dai design victim. Dall’architettura celeste di Fornasetti alla casa futuristica di Louis Vuitton : La Statale si illumina d’immenso. E’ il fulcro del Fuori Salone, format di successo inventato negli anni ’90 da Gilda Boiardi, direttrice storica di Interni, il magazine di design che fa tendenza. E’ lei che nel cortile d’onore della Università fa gli onori di casa agli archistar: il filo conduttore di quest’anno è House in motion. E così lo studio d’architettura turco Tabanlioglu presenta un cubo fatto di bacchette metalliche, ...

Il futuro dei media passa dal mobile journalism. Se ne parla il 20 aprile a Milano e su FB : I campi obbligatori sono contrassegnati * Commento Nome * Email * Sito web visualizza articoli simili Close Cronaca Bando progetto 'Ti racconto Senise' 23 ore ago ASCOLTA RADIO SENISE CENTRALE

Fabrizio Corona e Silvia Provvedi si sono lasciati?/ La Donatella via dalla casa a Milano per via di Belen o.. : Fabrizio Corona e Silvia Provvedi si sono lasciati? Dopo la storia del presunto incontro segreto con Belen Rodriguez, arriva un'altra notizia: la cantante ha lasciato la casa di Milano?(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 10:41:00 GMT)

Milano - mettono video amica nuda in chat : 12 liceali sospesi dal preside 'eroe' : Hanno messo in chat il video di una loro amica, all'epoca tredicenne e, per questo, dodici liceali che frequentano un Liceo scientifico a Milano sono stati sospesi per dieci giorni in cui svolgeranno ...

Roger Waters - sold out a Milano. E dal palco l’ex Pink Floyd elogia gli italiani : “Salvate i rifugiati nel Mediterraneo - grazie” : sold out per la prima data italiana del tour di Roger Waters, che ieri, martedì 17 aprile, si è esibito al Mediolanum Forum di Assago, a Milano. Durante il concerto l’ex bassista dei Pink Floyd ha salutato il pubblico accennando alcune parole in italiano, e poi ha ringraziato il nostro Paese per l’accoglienza dei migranti. “L’Italia ha molte cose fantastiche, e una di queste è il fatto che salva regolarmente i rifugiati ...

Paolo Conte Il 12 Novembre dal vivo al teatro Arcimboldi di Milano : Il cantautore astigiano celebrerà i cinquant'anni di "Azzurro" , il primo brano, interpretato allora da Adriano Celentano , che l'ha portato ad essere conosciuto in Italia e nel mondo. Il tour ...

Teatro alla Scala di Milano - a 150 anni dalla morte di Rossini una mostra ne celebra il genio : In occasione del 150° anniversario della scomparsa del grande compositore, la Scala allestisce una mostra che ripercorre fortuna e allestimenti scaligeri delle sue opere. L’esposizione, dal titolo “Gioachino Rossini al Teatro alla Scala”, sarà aperta al pubblico fino al 30 settembre.Continua a leggere