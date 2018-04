Milano | anziano pestato e derubato VIDEO

Milano - anziano preso a pugni per rapina : è in coma. Fermato un uomo : Milano, anziano preso a pugni per rapina: è in coma. Fermato un uomo Le telecamere di sorveglianza hanno registrato la scena. Rintracciato il presunto responsabile: è un 29enne di origini romene che adesso deve rispondere di tentato omicidio Parole chiave: ...

Milano - anziano aggredito a pugni per una rapina : è grave : Milano, anziano aggredito a pugni per una rapina: è grave L’uomo è stato assalito nel cortile di casa da un 29enne romeno, poi arrestato dalla polizia Continua a leggere

Milano - anziano preso a pugni in faccia per rapina : è in coma. Il video dell'aggressione fa il giro del web : Le telecamere di sorveglianza hanno registrato la scena. In manette un 29enne. La vittima ricoverata in rianimazione

Milano - anziano in coma dopo la rapina : arrestato un cittadino romeno. Le immagini choc dell’aggressione : Sono gravi ma stazionarie le condizioni dell’anziano aggredito tre giorni fa da un rapinatore e ricoverato in rianimazione, in coma, a Milano. L’aggressore gli ha sferrato dei pugni facendolo cadere rovinosamente a terra, sotto casa, davanti all’ingresso condominiale. Il rapinatore è stato rintracciato e arrestato dalla Polizia: si tratta di un romeno di 29 anni, Chestor Caldararu. Nelle immagini riprese dalle telecamere del palazzo in via dei ...

Milano - anziano preso a pugni e rapinato sotto casa/ Ultime notizie : aggressore fermato - vittima grave : Milano, anziano preso a pugni e rapinato sotto casa: l'aggressione avvenuta lo scorso venerdì mattina, fermato il rapinatore mentre la vittima è gravissima in ospedale.(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 09:01:00 GMT)

Milano - anziano aggredito a pugni per una rapina : è grave : rapina violenta a Milano: un anziano è stato aggredito nel cortile di casa, dove stava rientrando dopo aver fatto la spesa. L'uomo è stato colpito con due pugni e, cadendo a terra, ha battuto ...

Milano : lite in centro profughi - anziano in ospedale : Milano, 26 mar. (AdnKronos) - lite in un centro profughi ieri sera nel milanese, a San Zenone al Lambro. In ospedale, in gravi condizioni, un uomo di 60 anni, di origine egiziana, gestore del centro di accoglienza della Fondazione Fratelli di san Francesco. Futili i motivi, stando a quanto si appren

Savona - anziano trovato morto nel bagno dell'Eurocity Nizza-Milano : Un anziano è stato trovato morto nel bagno di una carrozza dell'Eurocity Thello Nizza-Milano mentre era fermo alla stazione di Savona. La vittima è un ottantenne. È stato trovato impiccato con una ...