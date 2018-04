Milan | Gattuso è arrabbiato con diversi giocatori

Milan - confronto Gattuso-Fassone con la squadra : la ricostruzione : Serviva una strigliata ed è arrivata: Marco Fassone e Rino Gattuso hanno ricordato a tutta la rosa cosa rappresenta il Milan nel mondo, cosa vuol dire indossare una maglia cosi importante e intrisa ...

Milan al lavoro - Gattuso annulla i due giorni di riposo : Gennaro Gattuso non ha digerito la sconfitta contro il Benevento. "Sembriamo una banda musicale, abbiamo fatto una figuraccia". Parole dure per la squadra dopo la prestazione di San Siro. Ci sono ...

Milan - Benevento alle spalle : ecco il nuovo colpo di Mirabelli per Gattuso Video : Il #Milan ha fatto una figuraccia. Non hanno usato mezze parole neanche i protagonisti per raccontare quanto inadeguata sia stata la prestazione offerta dai rossoneri contro il Benevento. Una squadra che porta il nome dei rossoneri non può permettersi di giocare come avvenuto contro gli ultimi della classe. Anche se chi si trova davanti riesce ad offrire una partita ben al di sopra delle proprie possibilita'. La sconfitta complica i piani per ...

Milan - rabbia Gattuso : “Senza voglia si fanno figuracce” : Milan, rabbia Gattuso: “Senza voglia si fanno figuracce” È un Rino Gattuso arrabbiato e molto deluso quello che si presenta ai microfoni di Premium con i segni della sconfitta contro il Benevento ancora ben visibili sul volto. “La squadra sta vivendo un momento di involuzione – dice il tecnico rossonero -: quando si gioca senz’anima […]

Milan - peggio di un anno fa : Europa a rischio. Gattuso annulla il riposo : Lo scorso anno Montella aveva 5 punti in più. Gli attaccanti segnano pochissimo: sono 32 anni che un rossonero non chiude il campionato senza andare in doppia cifra

Milan-Benevento 0 a 1 - il mea culpa di Gattuso : “Interpretazione della partita imbarazzante. Colpa mia” : “Il Benevento gioca bene e io ieri ero molto preoccupato per l’organizzazione di questa squadra. Oggi abbiamo perso nei primi trenta minuti e la responsabilità più grande è la mia”. Gennaro Gattuso in conferenza stampa nel post gara di Milan-Benevento, finita 1-0 per gli ospiti, mostra tutta la sua delusione per la clamorosa sconfitta. “Il Benevento con 5 passaggi andava in porta e non ci ha fatto capire nulla. ...

VIDEO/ Milan-Benevento - 0-1 - - Gattuso : ci metto il faccione. Highlights e gol della partita - Serie A - : VIDEO Milan Benevento , 0-1, : Highlights e gol della partita di Serie A che ha visto i sanniti di Roberto De Zerbi espugnare il Meazza.

Milan-Benevento 0-1 : l’Europa è lontana. Gattuso : mi vergogno | Pagelle| Classifica : Dopo il rocambolesco 2-2 dell’andata i campani, pur con un piede in B, fanno di nuovo punti contro i rossoneri: espugnano San Siro con la loro prima vittoria esterna in A

Milan-Benevento 0-1 - Gattuso : «Squadra senz'anima - mi vergogno» Mirabelli : chiediamo scusa ai tifosi : «Mi vergogno in maniera pazzesca» sibila a bassa voce Rino Gattuso nella pancia di San Siro a mezzanotte, dopo aver deciso di annullare il giorno di riposo. «Dobbiamo chiedere scusa ai tifosi: all'...