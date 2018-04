Infortunio Biglia/ Milan - frattura di due vertebre lombari : a rischio finale Coppa Italia e Mondiali : Infortunio Biglia, Milan annuncia: frattura di due vertebre lombari. Le ultime notizie: a rischio finale Coppa Italia e Mondiali. Stagione finita per il regista argentino?(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 18:16:00 GMT)

Milan - Lucas Biglia si frattura due vertebre : campionato finito e Mondiali a rischio : Brutto infortunio per il centrocampista del Milan Lucas Biglia che ha chiuso la sua stagione con la sconfitta a San Siro contro il Benevento e a questo punto vede a rischio anche la sua partecipazione ...

Milan tegola Biglia - frattura 2 vertebre : ANSA, - ROMA, 22 APR - "Il giocatore è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato la frattura dei processi trasversi delle prime due vertebre lombari". E' questa, fa sapere il Milan con ...

Milan tegola Biglia - frattura 2 vertebre : ANSA, - ROMA, 22 APR - "Il giocatore è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato la frattura dei processi trasversi delle prime due vertebre lombari". E' questa, fa sapere il Milan con ...

Milan : Biglia - due vertebre fratturate. Rischia Coppa Italia e Mondiale : Piove sul bagnato per il Milan che dopo aver perso tre punti , e la faccia, a San Siro ieri sera col Benevento, Rischia di perdere per qualche tempo anche Lucas Biglia. Il club rossonero ha reso noto ...

Milan - frattura a 2 vertebre lombari per Biglia : Dopo la sconfitta per 1-0 a San Siro contro il Benevento, una nuova brutta notizia si abbatte sul Milan: Lucas Biglia ha subito “la frattura dei processi trasversi delle prime due vertebre lombari” a seguito di uno scontro di gioco durante il match di ieri. E’ quanto sottolinea il bollettino medico sul giocatore argentino riportato sul sito del club. (AdnKronos) L'articolo Milan, frattura a 2 vertebre lombari per Biglia sembra ...

Tegola Milan - frattura per Biglia : Milano, 22 apr. (AdnKronos) – Dopo la sconfitta per 1-0 a San Siro contro il Benevento, una nuova brutta notizia si abbatte sul Milan: Lucas Biglia ha subito “la frattura dei processi trasversi delle prime due vertebre lombari” a seguito di uno scontro di gioco durante il match di ieri. E’ quanto sottolinea il bollettino medico sul giocatore argentino riportato sul sito del club. L'articolo Tegola Milan, frattura per ...

Tegola Milan - frattura per Biglia : Dopo la sconfitta per 1-0 a San Siro contro il Benevento , una nuova brutta notizia si abbatte sul Milan: Lucas Biglia ha subito "la frattura dei processi trasversi delle prime due vertebre lombari" a ...

Serie A Milan - Biglia ko : fratturate due vertebre : MilanO - "Il giocatore è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato la frattura dei processi trasversi delle prime due vertebre lombari" . E' questa, fa sapere il Milan con una nota, la ...

Milano - spari in casa in via Sant'Erlembaldo/ Ultime notizie - aggressore tradito da un dito fratturato : Milano, spari in appartamento in via Sant'Erlembaldo, Ultime notizie: due feriti, sospettato fermato. Un italiano ha fatto fuoco contro due rumeni, ferendone uno gravemente(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 16:17:00 GMT)