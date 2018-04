Migranti | sbarco a Pozzallo | ‘porta un amico e viaggi gratis’

meteoweb.eu

(Di lunedì 23 aprile 2018) Palermo, 23 apr. (AdnKronos) – ‘Porta ungratis’. Eccola la nuova ‘strategia commerciale’ dei trafficanti di esseri umani scoperta dagli investigatori della Squadra mobile di Ragusa, che insieme alla Guardia di finanza e ai carabinieri dihanno fatto scattare le manette ai polsi di Sofien Sadek, 33 anni, ritenuto lo scafista dell’imbarcazione, partita dalle coste tunisine con a bordo 79 persone e giunta a. Per arrivare in Italia ihanno pagato in media 1.200 euro, ma per chi ‘portava un’ scattava l’offerta e ilo era gratis. Secondo le testimonianze raccolte dagli investigatori il 33enne si sarebbe subito posto alla guida dell’imbarcazione in legno d’accordo con gli organizzatori tunisini delo. Al termine delle indagini, il presunto scafista fermato è stato ...