Migranti | marcia No Tav contro estremisti di destra | 4 italiani fermati dalla polizia

Migranti - SCONTRI TRA NO TAV E GENDARMERIA AL CONFINE ITALIA-FRANCIA/ Marcia contro estremisti di destra : Blitz dell’estrema destra francese contro i MIGRANTI, al CONFINE con l’Italia: “Tornatevene a casa”. Oggi ancora tensione tra centri sociali e GENDARMERIA al CONFINE ITALIA-FRANCIA.(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 19:41:00 GMT)

Migranti - marcia No Tav contro estremisti di destra : scontri con la Gendarmeria al confine tra Italia e Francia : scontri al confine alpino tra Italia e Francia a Claviere, dove un gruppo di manifestanti antifascisti ha superato la frontiera e sfondato i cordoni della Gendarmerie, bloccando la statale del Monginevro. La marcia era stata organizzata per protestare contro il movimento Generation Identitaire, che ieri a Nevache, vicino al Colle della Scala, aveva piazzato delle reti anti-profughi. “Andiamo a liberare il confine” hanno scritto su ...

Israele fa marcia indietro : revocato accordo con Onu su Migranti : E qui ha provato a rassicurare chi gli chiedeva espulsioni di massa, in strada e sull'arena politica, in particolare alcuni rappresentanti autorevoli del suo partito Likud e dei nazionalisti di ...

Migranti - l'accordo tra Israele e UNHCR è già sospeso. Retromarcia di Netanyahu : Aggiornamento martedì 3 aprile 2018 - Benjamin Netanyahu ha sospeso l'accordo annunciato ieri tra Israele e Alto commissariato dell'Onu per i rifugiati (UNHCR) relativo al ricollocamento in alcuni Paesi occidentali di oltre 16mila Migranti africani che sono attualmente in Israele. Il Premier ha annunciato che oggi andrà a fare un sopralluogo nei quartieri di Tel Aviv in cui è concentrata la maggior parte dei profughi e nel frattempo sospende ...

Israele - accordo con Onu sui Migranti : è caos Netanyahu : "Anche in Italia" - poi la retromarcia : Il premier israeliano, Benjamin Netanyahu prima annuncia un accordo sul ricollocamento (anche in Italia) dei migranti africani attualmente in Israele, poi doppia retromarcia. "L'Italia era solo un esempio, ma l'accordo è sospeso".

Migranti da Israele all’Italia - retromarcia di Netanyahu : «Era solo un esempio» : Il governo voleva riportare oltre i richiedenti asilo in Africa, ma è stato raggiunto un compromesso «senza precedenti» con le Nazioni Unite: verranno portati nei Paesi che accetteranno di accoglierli. L’Italia? solo un esempio possibile, non c’è alcun accordo