Migranti | dopo scontri al confine Italia-Francia | tornata la calma

Papa Francesco - due anni dopo la visita a Lesbo nulla è cambiato : 7mila Migranti in condizioni disumane : Quando Papa Francesco e il Patriarca Bartolomeo avevano visitato il campo di Moria, sull'Isola di Lesbo, praticamente una prigione a cielo aperto per i migranti sbarcati dalla Turchia, molti dei quali ...

Reggio Calabria - incendio nella tendopoli dei Migranti : arrestata una nigeriana. “È la mandante. Ha punito rivale in amore” : Stava rientrando dalla Francia ma l’hanno arrestata a Courmayeur, vicino al traforo del Monte Bianco dove le è stata notificata un’ordinanza di custodia cautelare con l’accusa di concorso in strage con l’aggravante “di aver agito per motivi abietti e futili ed aver profittato delle circostanze di tempo e luogo tali da ostacolare la privata difesa”. È finita in carcere Lise Emike Potter, la nigeriana di 47 anni che, secondo la procura di Palmi, è ...

Migranti - dopo Parigi tocca a Tel Aviv : : dopo ?l?invasione? non concordata a Bardonecchia, ora anche il premier israeliano Benjamin Netanyahu prova a fare lo sgambetto all?Italia. Niente di premeditato, solo qualcosa...

Israele - intesa con Onu : Migranti Africa in Italia e Germania/ Accordo con Occidente dopo scontri Hamas a Gaza : Israele, intesa con l'Onu dopo gli scontri con Hamas a Gaza: "migranti dall'Africa in Italia, Germania e Canada". Niente "deportazione" in Africa, l'Accordo con l'Occidente(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 17:58:00 GMT)

Migranti - dopo la Open Arms anche la nave Aquarius costretta ad affrontare il “coordinamento” libico : E’ ormai divenuta una prassi l’affidamento del coordinamento dei salvataggi dei Migranti alla Guardia costiera libica nel Mediterraneo centrale da parte delle autorità italiane. dopo il caso Open Arms – nave di una Ong spagnola che il 15 marzo è stata affrontata, anche con le armi, dai libici, finita sotto sequestro a Pozzallo – ieri la Aquarius di Sos Mediterranèe si è trovata ad affrontare le motovedette di Tripoli. Sabato 31 marzo, poco dopo ...

I Migranti di Novara trovano una piscina dopo lo stop del sindaco : I migranti di Novara hanno trovato una piscina dove imparare a nuotare. A una settimana dallo stop imposto dall'amministrazione cittadina della Lega, che ha vietato alla cooperativa Pollicino di ...

Migranti - 600 da ricollocare dopo la chiusura degli hotspot di Lampedusa e Taranto : “Difficile sapere dove finiranno” : Sono più di 600 i Migranti in attesa di ricollocamento nelle strutture d’accoglienza italiane. dopo mesi di segnalazioni e denunce, gli esposti di associazioni, avvocati e operatori hanno fatto chiudere temporaneamente due hotspot – Lampedusa e Taranto – mentre una società del varesotto – Kb srl – ha dovuto chiudere le sue strutture per presunte irregolarità su cui sta indagando la procura di Busto Arsizio. Per completare i trasferimenti ...

Migranti - procura di Catania sequestra la nave ong sbarcata a Pozzallo dopo minacce della Guardia costiera libica : La procura di Catania ha disposto il sequestro della nave della Ong spagnola ProActiva Open Arms, da ieri ormeggiata nel porto di Pozzallo, in provincia di Ragusa, dove è avvenuto lo sbarco di 218 Migranti. È questo approdo in Italia al centro dell’inchiesta per il rifiuto della nave di consegnare i Migranti alle motovedette libiche intervenute sul luogo del soccorso o a Malta. Il reato ipotizzato è associazione per delinquere finalizzata ...

Migranti - nave ong sbarca a Pozzallo dopo minacce Guardia costiera libica. “Non li avremmo restituiti all’inferno”” : L’odissea della nave di Proactiva Open Arms finisce a Pozzallo, dove 218 Migranti – bambini, donne e profughi in precarie condizioni di salute – sono sbarcati dopo essere rimasti nelle acque del Mediterraneo per 48 ore. La ong spagnola giovedì 15 marzo ha soccorso i Migranti scontrandosi con la Guardia costiera libica, che aveva intimato all’organizzazione di consegnare le persone salvate, minacciando anche con le armi. ...

Migranti - nave Open Arms verso Pozzallo/ Ultime notizie : "nessun porto ci accoglie" - dopo 24 ore la soluzione : Migranti, nave Open Arms verso Pozzallo: verso la soluzione la drammatica odissea nel Mediterraneo in seguito al disperato appello lanciato 24 ore fa.(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 19:16:00 GMT)