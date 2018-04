Microsoft annuncia i Games with Gold di maggio

E3 2018 : Microsoft presenterà videogiochi non ancora annunciati in arrivo quest'anno : Giugno si avvicina, e la grande macchina mediatica dell'E3 2018 comincia a scaldare i motori. Microsoft ha voluto presentare la line up delle iniziative previste per la manifestazione con un messaggio ufficiale, svelando però quello che molti utenti Xbox si aspettavano dal publisher per la fiera di quest'anno.Tra i tanti eventi legati al brand Xbox infatti, il messaggio parla anche dell'Xbox E3 2018 Briefing, l'ormai annuale conferenza sede di ...

Xbox OS : Microsoft annuncia la versione 1805 ricca di novità : Il prossimo grande aggiornamento per le console Xbox One non è ancora disponibile pubblicamente e Microsoft ha già annunciato una versione successiva numerata 1805 facente parte sempre del ramo Redstone 4. Su questo nuovo major update sappiamo per il momento davvero molto poco, tuttavia, scopriremo maggiori dettagli nelle prossime settimane quando il Colosso di Redmond svelerà tutte le novità in arrivo le quali dovrebbero essere abbastanza ...

Microsoft annuncia una divisione dedicata al cloud gaming : Come riportato da gamingbolt, Microsoft ha annunciato il lancio di una nuova divisione dedicata al cloud gaming, una notizia che fa in un certo senso eco alle recenti dichiarazioni di Phil Spencer. Kareem Choudhry, un dirigente di Microsoft, facendo riferimento proprio alle dichiarazioni di Spencer, ha affermato in un articolo di The Verge che "Phil voleva davvero un team che si focalizzasse esclusivamente sul cloud gaming." Tra le varie aziende ...

Microsoft annuncia la Collector’s Edition per State of Decay 2 : Undead Labs, con la collaborazione di Microsoft, annuncia ufficialmente l’arrivo sul mercato, in concomitanza con l’edizione base, della Collector’s Edition di State of Decay 2, scopriamo insieme cosa offre e a che prezzo. State of Decay 2: La Collector’s Edition L’edizione da collezione segnalata da Xbox Wire, include: Una maschera da zombie realizzata in latex Una chiavetta USB a forma di dito Una toppa con ...

Microsoft Teams : annunciata l’integrazione con Cortana e l’AI : Esattamente un anno fa Microsoft lanciò Teams, il servizio di collaborazione aziendale basato sulle chat, diventando un forte concorrente del famoso Slack. A distanza di 365 giorni, Microsoft ha voluto sottolineare come il software sia cresciuto tantissimo essendo attualmente utilizzato da oltre 200.000 società in tutto il mondo tra cui GM, AP Moller- Maersk, ConocoPhillips, Macy’s, NASCAR, Navistar, RLH Corporation e Technicolor. Per ...

Microsoft annuncia Inside Xbox : uno show mensile che debutterà tra pochi giorni : Arrivano interessanti notizie direttamente dal sito Xbox.com, dove è comparso un annuncio relativo al nuovo show mensile Inside Xbox, che debutterà tra pochi giorni, ovvero il 10 marzo.Di cosa si tratta? È presto detto: Inside Xbox è uno show mensile che proporrà interessanti contenuti per tutti gli utenti della console di casa Microsoft, interviste esclusive agli sviluppatori, gameplay e anteprime dei giochi più attesi. Ma non solo, ci saranno ...

Microsoft annuncia un bundle di Xbox One S con Sea of Thieves : Manca poco all'arrivo di Sea of Thieves, il titolo piratesco di Rare previsto per Xbox One e PC che ha visto crescere moltissimo la sua popolarità nel corso delle fasi beta su Twitch. Proprio in vista del lancio ecco che Major Nelson comunica in via ufficiale l'arrivo di un bundle che vi permetterà di mettere le mani su Xbox One S e Sea of Thieves.Il pacchetto sarà disponibile il giorno del lancio del titolo, ovvero il 20 marzo, per 300,99 Euro ...