Mercato Milan | sfida ad Atletico e Valencia per un nome che delude i tifosi?

Derby di Mercato per Asamoah : Inter in pole - ma il Milan prova un clamoroso sorpasso : Il Milan si lecca le ferite nel day after della vergognosa gara di ieri contro il Benevento. Una sconfitta che chiude definitivamente ogni idea relativa alla Champions League, ma complica anche la corsa all’Europa League, con diverse squadre che spingono alle spalle dei rossoneri. Il ds Mirabelli però, come è giusto che sia, si sta già muovendo sul mercato, con i fondi che nella prossima estate saranno prossimi allo zero. I calciatori in ...

Mercato Milan - è fatta per un colpo di livello internazionale? I dettagli Video : Il #Milan è attento. Lo è fuori dal campo dove Marco Fassone conta di diradare le nubi che sembravano annidarsi sul futuro. Lo è anche e soprattutto sul Mercato dove Massimiliano Mirabelli ha iniziato a muoversi con largo anticipo, delineando quelle che dovranno essere le strategie. Il club rossonero non adottera' una politica di investimento analoga a quella dell'estate scorsa. C'è l'idea di fare dei colpi intelligenti e che possano ...

UEFA-Milan - Fassone ottimista : 'Sanzioni in arrivo - ma Mercato ok' : Come riporta la Gazzetta dello Sport, l'amministratore delegato Marco Fassone ha parlato dopo l'incontro in questione con una certa fiducia, chiarendo i punti del vertice : 'Il Milan delle ...

CalcioMercato Milan - clamoroso scambio con la Juve? Video : Arrivano clamorose indiscrezioni per quanto riguarda il #Calciomercato del #Milan. Stando alle ultime notizie trapelate, infatti, potrebbe essere Mario Mandzukic il prossimo colpo di mercato del club rossonero. A riportarlo è Premium Sport, testata che sta seguendo tutti gli sviluppi di mercato del club rossonero. Il croato ha trentadue anni e ha dimostrato di essere ancora in ottime condizioni fisiche, come dimostra anche la doppietta rifilata ...

Mercato Milan : è proprio lui il desiderio dei tifosi? Ma c'è un problema Video : Il Milan sta disputando una stagione che non ha rispecchiato le aspettative estive, che visti i costosi acquisti, erano molto alte. A contribuire al mancato rispetto delle attese è stato sicuramente un inizio molto problematico dei rossoneri, che sotto la guida di Montella erano sprofondati nella seconda parte della classifica. A risollevare il Milan da una situazione molto difficile ci ha pensato Gennaro Gattuso [Video], al quale è stato nei ...

Milan - Fassone : sanzioni dall’Uefa inevitabili - calcioMercato contenuto? Video : #Milan concentrato all’impegno di Serie A con il Benevento ma anche sulla questione riguardante il settlement agreement davanti alla Uefa. Nella mattinata di oggi 20 aprile, a Nyon, Marco Fassone ha avuto un confronto diretto con i vertici del Controllo Finanziario dell’organo di controllo del calcio in Europa. Ovviamente l’attenzione è stata rivolta alla situazione rossonera, con la squadra guidata da Gennaro Gattuso che sicuramente andra' ...

Milan - Fassone/ “Ci saranno sanzioni dall’Uefa - speriamo contenute - Mercato? Nessuna cessione obbligatoria” : Milan, le parole di Fassone dopo l'incontro con l'Uefa: “Ci saranno sanzioni dall’Uefa, speriamo contenute, mercato? Nessuna cessione obbligatoria”. Ecco le dichiarazioni dell'ad rossonero(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 15:21:00 GMT)

Milan : Vidal e altri tre colpi! I tifosi rossoneri sognano un Mercato ‘top’ Video : Il Milan si sta preparando al mercato estivo, che dovra' essere progettato con cura al fine di non cadere negli stessi errori dell’estate scorsa. Nella scorsa finestra di mercato, infatti, sono stati spesi forse frettolosamente ben 70 milioni di euro per acquistare Kalinic ed Andrè Silva; lecito il pensiero di molti tifosi che con i soldi spesi avrebbero voluto vedere a San Siro un bomber di razza come Karim Benzema, Edinson Cavani o Alvaro ...

CalcioMercato Milan - possibile un ritorno a sorpresa : i dettagli : Il Milan sta già lavorando sul mercato per rinforzare la squadra nella prossima stagione. Uno dei principali obiettivi della dirigenza rossonera è un attaccante di qualità; il primo nome nella lista di Mirabelli e Fassone sembra essere Andrea Belotti, forte centravanti che milita nelle fila del Torino, che è già stato cercato nella scorsa sessione di Calciomercato estivo. La sua valutazione è circa sessanta/settanta milioni di euro, soldi che ...

CalcioMercato Milan - super scambio con il Torino? Video : Per la prossima sessione di #Calciomercato estivo, il #Milan sta cercando un attaccante che sia in grado di segnare un buon numero di gol. Il reparto offensivo, infatti, è stato un vero e proprio problema per il Milan, dal momento che Kalinic e André Silva hanno davvero deluso moltissimo la dirigenza e i tifosi rossoneri. Entrambi i centravanti, dunque, potrebbero essere ceduti nella prossima session di Calciomercato estivo. Il direttore ...

Mercato Milan : ecco quale potrebbe essere il primo vero colpo rossonero Video : Gennaro Gattuso si è sicuramente preso il Milan a suon di risultati convincenti che hanno portato la dirigenza a rinnovargli il contratto fino al 2021. Forte della lunga durata del rinnovo, ‘Ringhio’ avrebbe formulato le sue prime richieste di Mercato che vanno dalla conferma di un gruppo plasmato a sua immagine, all’acquisto di rinforzi mirati in diverse zone del campo. In cima alla lista dei desideri di Gattuso [Video] ci sarebbe però un ...