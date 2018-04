Meloni | Molise chiaro segno per il Colle

Molise - vince Toma e il centrodestra bussa al Colle. Forza Italia e Meloni 'Segnale che il governo spetta a noi' : CAMPOBASSO - La prima regione 'stellata' non c'è. Davide non ce l'ha fatta contro Golia, una sola lista non riesce a travolgerne 9 dello schieramento avversario. Così il M5s non replica fino in fondo ...