Meizu 15 | 15 Plus e 15 Lite sono ufficiali | prezzo e caratteristiche

Meizu 15 - 15 Plus e 15 Lite presentati ufficialmente con le cuffie Bluetooth Meizu HALO e POP : Meizu ha presentato oggi il suo trio di smartphone per festeggiare il quindicesimo compleanno: ecco quindi Meizu 15, Meizu 15 Plus e Meizu 15 Lite, insieme alle cuffie Bluetooth Meizu HALO.

Ecco le presunte feature dei Meizu 15 - 15 Plus e 15 Lite : I Meizu 15, 15 Plus e 15 Lite sono i protagonisti di una nuova anticipazione: nelle scorse ore è apparso in Rete un documento che ci svela le loro feature

Ancora indiscrezioni Honor 10 - Xiaomi Mi 6X e LG G7 ThinQ - senza scordare Meizu 15 Plus : A pochi giorni dalle rispettive presentazioni scopriamo nuovi dettagli relativi a Honor 10, Meizu 15 Plus, Xiaomi Mi 6X e LG G7 ThinQ, con alcune indiscrezioni su LG Q7.

I Meizu 15 e 15 Plus si mostrano in alcune foto e HTC U12 Plus potrebbe arrivare a maggio : In attesa della loro presentazione ufficiale, i Meizu 15 e 15 Plus sono apparsi in Rete in alcune immagini rigorosamente leaked. I due […]

Meizu 15 e 15 Plus nuove immagini dal vivo e dettagli definitivi : I prossimi smartphone top di gamma commemorativi dei 15 anni di attività, Meizu 15 e 15 Plus, si mostrano in nuove immagini dal vivo: i dettagli ormai definitivi.Nel 2018 Meizu, azienda cinese che vende i suoi prodotti anche da noi in Italia, festeggia i primi 15 anni di attività nel mercato degli smartphone, e lo vuole fare presentando due nuovo dispositivi destinati alla fascia alta del mercato.Stiamo parlando del Meizu 15 e 15 Plus, dove ...

Il presunto Meizu 15 Plus appare in render e immagini reali - con un tasto Home fisico : Dalla Cina arrivano presunte immagini e render di Meizu 15 Plus, che utilizzerebbe un pulsante Home fisico, molto simile a quello utilizzato da Apple sui precedenti modelli di iPhone.

Meizu 15 - 15 Plus e 15 Lite : Trapelate in rete foto e schede tecniche : Per sbagli pubblicate online le foto e la scheda tecnica dell’intera gamma Meizu 15: Ecco Meizu 15, Meizu 15 Plus e Meizu 15 Lite Svelata la gamma Meizu 15 al completo. 15, 15 Lite e 15 Plus E’ ormai vicina la presentazione dei nuovi Meizu che con la gamma 15 dovrebbe ritornare alla ribalta dopo […]