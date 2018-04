Medicina | mini-cuore artificiale salva la vita di una bimba di 3 anni

meteoweb.eu

(Di lunedì 23 aprile 2018) Undel diametro di 15mm e 50 grammi di peso hato ladi una bambina di 3ricoverata al Bambino Gesù. L’Ospedale della Santa Sede ha ottenuto l’autorizzazione straordinaria dalla Food and Drug Adstration (FDA) americana e dalstero della Salute italiano, per l’utilizzo di una pompa cardiacaaturizzata (l’Infant Jarvik 2015), la cui sperimentazione clinica partirà prossimamente negli Stati Uniti. Il dispositivo è stato sviluppato con i fondi del National Institute of Health (NIH) all’interno del programma statunitense PumpKIN (Pumps for Kids, Infants, and Neonates), promosso dal National Heart Lung and Blood Institute (NHLBI). Scopo del programma era quello di mettere a punto il primo dispositivoaturizzato di assistenza ventricolare intracorporeo (VAD) per i bambini più piccoli (sotto i 25 chili di peso) tra quelli in attesa di ...