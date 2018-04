Medicina | Bambin Gesù | “La bimba con il mini-cuore sta bene e gioca con l’i-pad”

meteoweb.eu

(Di lunedì 23 aprile 2018) “Laa sta molto, è tornata in reparto, è insieme ai genitori, cammina econ l’I-Pad. Ora è in attesa di trapianto. Potrebbe anche andare a casa, ma preferiamo tenerla in osservazione”. Lo ha detto Antonio Amodeo, responsabile Ecmo e Assistenza meccanica cardiorespiratoria e trapianto diartificiale dell’ospedale pediatrico, durante un incontro con la stampa per fare il punto sull’intervento effettuato nella struttura della Santa Sede che il 2 febbraio scorso ha permesso di salvare la vita a unadi 3 anni, affetta da miocardiopatia dilatativa e in lista per trapianto cardiaco, grazie a unartificiale del diametro di appena 15 millimetri, 50 grammi di peso e lungo soli 5 centimetri. “Si tratta di una pompa in titanio – ha precisato l’esperto – composta da unaturbina che aspira ...