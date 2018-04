Maurizio Cattelan e Massimo Bottura diventano professori honoris causa dell' Accademia di

Maurizio Cattelan diventa un manifesto pubblicitario vivente (e Professore) : Non ha certo paura di metterci la faccia Maurizio Cattelan, in tutto ciò che fa. E questa volta ce l’ha messa letteralmente: ha affittato la sua fronte a una campagna pubblicitaria. L’irriverente artista, infatti, ha deciso di diventare un manifesto vivente del nuovo contest di Huawei Rinascimento Urbano, lanciato in occasione dell’arrivo degli smartphone P20 e P20 Pro in Italia. Cattelan ha sfoggiato il tatuaggio promozionale il 23 aprile a ...

Maurizio Cattelan : "L'arte? È come innamorarsi. Nel momento in cui la vedi sai che la tua vita non sarà più la stessa" : "L'arte? È come innamorarsi. Nel momento in cui la vedi sai che la tua vita non sarà più la stessa: è quell'idea capace di colonizzarti la mente e di cui è impossibile liberarsi". Maurizio Cattelan è l'artista italiano più quotato al mondo e adesso l'Accademia di Belle Arti di Carrara gli ha conferito anche il titolo di Professore onorario. Alla cerimonia di premiazione si presenterà con la ...