Nuovo giro di consultazioni. Mattarella affida le redini a Fico : Teleborsa, - Si apre una nuova settimana di consultazioni per tentare la formazione di un Nuovo Governo . Dopo il flop del giro di consultazioniguidato dal presidente del Senato, Elisabetta Alberti ...

Mattarella e il nuovo incarico esplorativo a Fico : Il presidente Mattarella è pronto a testare nuovamente i partiti. Ultima possibilità per le forze politiche che verranno chiamate in causa dal presidente della Camera Roberto Fico che, salvo sorprese, riceverà l'incarico esplorativo dal capo dello Stato entro oggi. La pausa di due giorni si è conclusa e l'opzione principe rimane sempre quella della "via istituzionale", perché ancora nessuno dei leader politici vuole assumersi il rischio di ...

Governo - Mattarella lancia Fico : ecco i termini del nuovo incarico [LIVE] Video : LIVE nuovo Governo: Mattarella è pronto ad affidare l'incarico a Fico 07:32 - A 49 giorni dalle elezioni del 4 marzo, iniziera' la terza settimana di consultazione con i partiti per provare ad individuare una maggioranza di Governo. Dopo i tentativi messi in campo direttamente al Quirinale e a Palazzo Giustiniani, con l'esplorazione affidata al Presidente del Senato Maria Elisabetti Alberti Casellati, a partire da oggi - secondo quanto riportato ...

La pazienza di Mattarella sta finendo - oggi Fico nuovo esploratore? : Domani comincia l'ottava settimana, il Capo dello Stato sta esaurendo la sua riserva di pazienza e il pessimismo nei palazzi della politica comincia a farsi palpabile.

Nuovo governo - Mattarella si prende 48 ore. Berlusconi apre al Pd - ira di Salvini : La Casellati: "Ci sono spunti". Svolta del Cav, che ora pensa al Pd e accusa M5S: "A Mediaset pulirebbero i cessi". Salvini: "Sbaglia". E i 5 stelle al leader leghista: la sentenza stato-mafia pietra ...

SCENARIO/ Fico - Renzi e Di Maio - il nuovo tris di Mattarella : Mentre sembra tramontato definitivamente il patto M5s-Lega, tira aria di un possibile accordo M5s-Pd benedetto dal Quirinale.

Nuovo governo : Mattarella verso la decisione : Quasi certo mercoledì il Capo dello Stato darà un incarico esplorativo per dar vita a un esecutivo. L'urgenza anche per gli eventi sullo scacchiere mediorientale -

Nuovo governo : Mattarella verso la decisione : Quasi certo mercoledì il capo dello Stato darà un incarico esplorativo per dar vita a un esecutivo. L'urgenza anche per gli eventi sullo scacchiere mediorientale -

Mattarella sente Gentilonisu Siria.Timing nuovo Governo...-Rpt- : Roma, 14 apr. , askanews, Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni hanno avuto un collquio sulla crisi internazionale prodotta dall'attacco in ...

Mattarella sente Gentilonisu Siria.Timing nuovo Governo invariato : Roma, 14 apr. , askanews, Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni hanno avuto un collquio sulla crisi internazionale prodotta dall'attacco in ...

Nuovo governo : Mattarella dice no a voto subito - esecutivo entro il Consiglio Ue di giugno : Nuovo governo: il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, vuole la formazione di un esecutivo prima del Consiglio Ue in programma a giugno prossimo. Non si può tornare al voto subito, è questo il diktat del Colle dopo il primo giro di consultazioni andato sostanzialmente a vuoto. L’impressione è che nemmeno la seconda tornata, però, riesca a sintetizzare un quadro politico che risulta essere assai frastagliato. Il Capo dello Stato ...

Nuovo governo : Mattarella dice no a voto subito - esecutivo entro giugno : Nuovo governo: il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, vuole la formazione di un esecutivo prima del Consiglio Ue in programma a giugno prossimo. Non si può tornare al voto subito, è questo il diktat del Colle dopo il primo giro di consultazioni andato sostanzialmente a vuoto. L’impressione è che nemmeno la seconda tornata, però, riesca a sintetizzare un quadro politico che risulta essere assai frastagliato. Il Capo dello Stato ...

Nuovo governo - è stallo. Mattarella : 'Non c'è una maggioranza - serve altro tempo'. Di Maio chiude a FI : Dal primo giro di consultazioni non sono emerse intese. Il leader dei 5 Stelle ha ha riproposto il 'contratto di governo' a Lega e Pd. I dem hanno confermato la linea dell'opposizione -

Consultazioni - Mattarella 'Finora nessuna intesa per formare il nuovo governo. Serve tempo'. Di Maio 'Lega e Pd nostri interlocutori' : Il segretario del Carroccio ha twittato la diretta streaming del Colle: "Rimanete sintonizzati" Ora è in corso il colloquio con i 5Stelle. Verso le 18 sapremo le decisioni di Mattarella sul governo. ...