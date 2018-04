Mattarella | dopo due mesi è dovere fare Governo al più presto

Consultazioni : pressato dalle scadenze internazionali - dopo il fallimento del piano Salvini-Di Maio - Mattarella prenderà la sua iniziativa : pre-incarico o esploratore : C'è, al tempo stesso, la constatazione di un fallimento (con annesse responsabilità), e una sfida, nelle parole che Sergio Mattarella pronuncia al termine del secondo giro di Consultazioni . La constatazione dei "mancati progressi" dei partiti che, a quaranta giorni dal voto, si sono mostrati incapaci non solo di dar vita a un governo, ma anche di innescare un minimo di trattativa consapevole, in grado di ricondurre veti, calcoli e ...

Mattarella : dopo 16 anni ancora aperta ferita per omicidio Biagi : Roma – Mattarella ricorda Biagi 16 anni dopo il suo omicidio Roma – Nel giorno del 16° anni versario dell' omicidio Biagi , Sergio Mattarella , Presidente della...

Caso Moro - 40 anni dopo Mattarella in via Fani per l'anniversario del sequestro : Non sono poi mancati interventi polemici, come quello del capo della polizia, Franco Gabrielli. Secondo il quale è "un oltraggio" nobilitare i terroristi, ospitandoli "in asettici studi televisivi ...