Mattarella chiama i consiglieri

Governo - Mattarella : due giorni di riflessione | Berlusconi : "Mai con i Cinquestelle" | Salvini : chi guarda a sinistra si chiama fuori : Ancora niente di fatto a 50 giorni dalle elezioni. Esaurito il mandato esplorativo della presidente del Senato Casellati: "Ho dato spunti a Mattarella, deciderà lui". Il dibattito sempre più acceso nel centrodestra con il leader leghista che ribadisce: "Voglio fare il Governo con M5s".

Elisabetta Casellati premier? Ora lei apre : 'Se Sergio Mattarella chiama - sono pronta' : Lo stallo dopo il secondo giro di consultazioni al Quirinale costringe Sergio Mattarella a cercare soluzioni alternative. Il Capo dello Stato ha ribadito di volere un governo in tempi stretti, dunque ...

Casellati : “Mandato esplorativo? Se Mattarella chiama difficile dire di no” : La sua speranza è che i partiti trovino una soluzione, specie alla luce delle tensioni internazionali sulla Siria. Ma a fronte dell’affidamento del mandato esplorativo da parte del Quirinale la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati ribadisce la sua disponibilità. “Intanto vediamo cosa deciderà il presidente Mattarella – ha detto a L’intervista di Maria Latella su Sky Tg24 – se dovesse chiedermelo è ...

Mattarella - ultima chiamata ai partiti : "Nessun progresso - governo o decido io su stallo" : A vuoto il secondo tentativo del Capo dello Stato di formare un governo: troppe le distanze e le schermarglie tra i partiti. Mattarella duro: "Momento delicato per il Paese, se non si sblocca lo stallo intervengo io"

Consultazioni - Casellati : manca svolta - se Mattarella chiama ci sono : Roma, 13 apr. , askanews, 'La svolta purtroppo ancora non si vede. Anzi, ribadire certi veti rappresenta un passo indietro e non in avanti'. Lo ha detto il presidente del Senato Elisabetta Alberti ...