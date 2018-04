Martina | Per confrontarsi con noi M5S smetta le trattative parallele

Pd : oltre 1000 firme per ‘#Towandadem - oggi consegnate a Martina : Roma, 19 apr. (AdnKronos) – “Il documento ‘#TowandaDem’, ribellione delle donne Pd contro la ‘sotto rappresentanza’ femminile nel partito, ha superato le 1000 sottoscrizioni di iscritte, amministratrici locali di comuni, province e citta metropolitane, regioni, parlamentari, dirigenti locali e nazionali del Partito Democratico. Le firme saranno inviate oggi al segretario reggente Maurizio Martina e al ...

Governo - il renziano Marcucci : “Linea Pd non cambia - no aperture a M5s. Punti di Martina contributo a incaricati” : “I tre Punti indicati dal segretario reggente Martina sono un contributo rivolto a tutti i presidenti che riceveranno l’incarico dal capo dello Stato. In merito alla posizione del Pd, è nota da settimane e non prevede aperture nei confronti di possibili esecutivi del M5S e della Lega. Mentre chi ha vinto il 4 marzo pensa ai forni e agli orti, noi pensiamo ai problemi degli italiani”. Lo afferma il renziano Andrea Marcucci, capogruppo ...

GOVERNO, i tre punti di Maurizio MARTINA e del Pd ai partiti: lavoro, povertà e Famiglia. Le reazioni: Orlando "un modo per stanare M5s e Lega-Salvini", M5s "iniziativa utile"

M5s - proposta Martina utile per Comitato : ANSA, - ROMA, 17 APR - "La proposta avanzata da Maurizio Martina rappresenta un'iniziativa utile ai fini del lavoro che sta svolgendo il Comitato scientifico per l'analisi dei programmi presieduto dal ...

Governo : Martina - proposte Pd per Paese no a questo o quel partito : Roma, 17 apr. (AdnKronos) – “Le prime tre proposte Pd presentate oggi sono per gli italiani, non per questo o quel partito. Noi andiamo oltre i tatticismi degli altri”. Lo ha puntualizzato il segretario reggente Pd, Maurizio Martina. L'articolo Governo: Martina, proposte Pd per Paese no a questo o quel partito sembra essere il primo su Meteo Web.

Martina apre al M5s : i tre punti del Pd "per ragionare" con Di Maio : A Roma Movimento 5 stelle, Lega e Partito Democratico sono impegnati nel gioco dei tre "forni", che se può confondersi con l'azzardo delle tre carte...

E Martina tenta Di Maio : "Ecco i tre punti del Pd ?per governare insieme" : Il Partito democratico all'opposizione a ogni costo? Quell'epoca (renziana) è finita. Ora che Luigi Di Maio sembra aver mollato definitivamente Matteo Salvini, i dem le tentano tutte per mantenere qualche posto al governo. Ecco quindi che Maurizio Martina - che dopo le consultazioni aveva ribadito, quasi offeso, che il suo partito sarebbe rimasto a guardare - ora si sbraccia per chiamare i Cinque Stelle. E lo fa con un post su Facebook che ...

Governo - Martina lancia i 3 punti Pd per il dialogo : reddito inclusione (allargato) - famiglie e lavoro : reddito d’inclusione (allargato), famiglie e lavoro. La strada del Partito democratico per il dialogo passa per tre punti programmatici che guardano al Movimento 5 stelle. E’ il segretario reggente Maurizio Martina a scongelare ufficialmente i dem: dopo le settimane arroccati sulla linea dell’opposizione a tutti i costi e dopo i primi segnali dal ministro uscente Carlo Calenda, senza dimenticare le parole di Piero Fassino e ...

Martina conferma candidatura a segreteria Pd : 'ora però unità' : Milano, 14 apr. , askanews, 'Il rinvio dell'assemblea è ragionevole data la situazione generale e comunque si farà presto. Confermo la mia candidatura e penso , oggi più di ieri, che non servano conte ...

Stamattina incontro Martina-Renzi su percorso congressuale Pd : Roma, 13 apr. , askanews, Il reggente del Pd Maurizio Martina ha incontrato questa mattina Matteo Renzi, nell'ufficio a palazzo Giustiniani dell'ex segretario democratico. Oggetto del colloquio, ...

Pd - Martina : basta tatticismi e personalismi per il bene del paese : Il segretario reggente del Pd sottolinea che chi ha prevalso ha il dovere di dire che cosa vuole fare, i balletti pubblici che nascondono solide intese. Inaccettabile un rinvio a dopo le regionali -

Pd : Martina incontra rappresentanti Alleanza cooperative italiane : Roma, 12 apr. (AdnKronos) – Il segretario reggente del Partito Democratico, Maurizio Martina, ha incontrato questa mattina i rappresentanti dell’Alleanza delle cooperative italiane.Dopo l’incontro con il segretario generale della Cisl, Martina prosegue il percorso di confronto del Partito Democratico con le parti sociali e con il mondo produttivo sui temi del lavoro e del sociale, oltre che sull’analisi dell’attuale ...

Perché Martina dice che il dialogo del M5s è solo retorica : Roma, 11 apr. , askanews, 'La retorica del M5s è dialoghiamo. La pratica è stata un'altra: la sistematica costruzione di intese con il centrodestra per occupare tutti gli spazi operativi delle ...