Martina chiede al M5S di porre fine a ogni ambiguita

Matteo Renzi - esordio al Senato/ Il saluto con Bossi : “ora starò zitto - chiedete a Martina non a me” : Matteo Renzi, debuttante all'esordio al Senato: "ora sto zitto per 2 anni, che volete da me?". Tra selfie e battute, l'ex segretario Pd "trama" con Berlusconi e saluta Umberto Bossi(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 19:45:00 GMT)