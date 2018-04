Marino | minacce a professori perché si rischia poco o nulla

romadailynews

(Di lunedì 23 aprile 2018) Roma – Di seguito le parole di Guido, questore di Roma. “Tutto quello che fa dire a un ragazzo ‘ti sciolgo nell’acido’ al suo professore deriva non solo da maleducazione ma dalla consapevolezza dire. Non va introdotto un regime di paura ma di consapevolezza che di fronte a certe violazioni si va incontro a conseguenze reali. Forze polizia e magistrati non possono risolvere tutto”. L'articolosiproviene da RomaDailyNews.