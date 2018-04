Mandato a Fico per verifica governo M5S-Pd

A Roberto Fico il Mandato esplorativo per un governo M5S-PD : Roma, 23 apr. , askanews, 'Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto il presidente della Camera, Roberto Fico, e gli ha affidato il compito di verificare la possibilità di una ...

Mattarella - Mandato esplorativo a Fico : 17.26 "Il presidente della Repubblica ha conferito al presidente della Camera Roberto Fico il compito di verificare un'intesa per una maggioranza parlamentare tra il Movimento 5 Stelle e il Pd per costituire il governo. Mattarella ha chiesto a Fico di verificare entro giovedì". Lo annuncia il Segretario generale della presidenza della Repubblica, Ugo Zampetti, al termine del colloquio tra Mattarella e Fico.

