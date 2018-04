Mandato a Fico per verifica governo M5s-Pd Il presidente della Camera | ' Al lavoro da

Salvini : il Mandato a Fico è una presa in giro. Alla fine potremmo fare da soli : Il leader della Lega in visita elettorale in Friuli: intesa M5s-Pd? Farò di tutto perché questo non accada

La base M5S in rivolta dopo il Mandato esplorativo a Roberto Fico : "Mai con il Pd - non scherziamo" : Mai con il Pd. Roberto Fico ha ricevuto da poco il mandato esplorativo per sondare un'intesa tra i 5 Stelle e il Pd quando nel blog delle Stelle la base grillina boccia un possibile accordo di governo. "Spero che il mio voto non sia stato buttato al vento con un accordo con il Pd. Votavo Pd, ho cambiato una volta, posso ricambiare", si legge sul blog."Il tentativo di accordo con il Pd - punta il dito un attivista - e addirittura con il Partito ...

Fico - Mandato per intesa M5S-Pd : 'Partire dai temi e dal programma'. Salvini : è una presa in giro : 'Non ci sono le condizioni minime per una maggioranza politica tra Cinque Stelle e Pd. Ascolteremo il presidente Fico con la dovuta attenzione, ma per noi le distanze sul programma restano molto ...

Salvini 'Mandato a Fico è una presa in giro'. Berlusconi 'M5s dilettanti non credibili' : ROMA - Tocca a Roberto Fico: il presidente della Camera è stato incaricato di un mandato esplorativo a al Quirinale per il colloquio con Mattarella. Con un 'perimetro' limitato all'ipotesi di un'...

Salvini : 'Mandato a Fico per Pd-M5s? E' una presa in giro' : "Il presidente della Repubblica ha dato mandato al presidente della Camera per sondare un governo Pd-5Stelle ? Io non voglio vedere Renzi, Serracchiani o la Boschi al governo per i prossimi cinque ...

Mandato a Fico per verifica governo M5s-Pd. Presidente Camera : 'Al lavoro da subito'. Orfini : 'Noi alternativi' : Roberto Fico ha ricevuto da Mattarella il Mandato per verificare una possibile intesa per un governo M5s-Pd. "Il Presidente della Repubblica ha conferito al Presidente della Camera Roberto Fico il ...

Governo - Mandato a Fico per intesa M5S-dem. Orfini : Pd resta alternativo ai 5 Stelle : Il presidente della Camera ha ricevuto dal presidente della Repubblica l’incarico di verificare entro giovedì 26 aprile la fattibilità di una maggioranza di Governo tra i dem e il Movimento 5 Stelle. Obiettivo: sbloccare lo stallo politico iniziato con le elezioni Politiche . Il leader M5S Di Maio: «Saprà interpretare il mandato al meglio»...

Governo - a Fico Mandato esplorativo per verificare se c'è una maggioranza M5S-Pd : Il mandato affidato al presidente della Camera dal capo dello Stato: l’esponente 5 Stelle ha tempo fino a giovedì. Mattarella: «Un dovere dare presto un Governo al Paese». Duro Salvini: «Così è una presa in giro»

'Verificare l'ipotesi 5 Stelle-Pd' Mattarella dà il Mandato a Fico I dem chiudono : siamo alternativi : Al termine di un breve colloquio cominciato come da protocollo alle ore 17 al Quirinale, il Capo dello Stato ha affidato al presidente della Camera, il grillino Roberto Fico, l'incarico esplorativo per verificare una possibile alleanza tra Pd e M5S Segui su affaritaliani.it

Colle : a Fico Mandato per intesa M5s-PdEsito giovedì | Fico : subito al lavoro | FotoOrfini : Pd era e resterà alternativo a M5s : Il presidente M5s della Camera ha ricevuto dal presidente della Repubblica un mandato esplorativo circoscritto nel perimetro e nei tempo. La strada sembra subito in salita: per il capogruppo dem Marcucci "non ci sono le condizioni minime per una maggioranza politica tra Cinque Stelle e Pd".

