Malore per Bianca Atzei | la cantante al pronto soccorso

Malore nella notte per Bianca Atzei. L’annuncio che sconvolge i fan : Sabato 21 aprile tutti i naufraghi che hanno partecipato all’ultima edizione de L’Isola dei famosi sono stati ospiti del salotto di Silvia Toffanin, a Verissimo. Posto d’onore per il vincitore dell’ultima edizione del reality, Nino Formicola che, a Verissimo, ha rilasciato la sua prima intervista da vincitore. Ma c’erano proprio tutti i vip che, alla Toffanin, hanno raccontato la loro esperienza, le curiosità, gli aneddoti sull’esperienza ...

Bianca Atzei al pronto soccorso per un Malore : Bianca Atzei non ha potuto partecipare alla trasmissione Domenica Live per un malore. Ad annunciare l'assenza di una delle finaliste dell'Isola dei Famosi è stata la conduttrice Barbara d'Urso. Che ha ...

Ferrara - Malore in spiaggia. Paura per un bimbo di 2 anni : Ferrara, 15 aprile 2018 - Il corpicino inerme e il fiato che non vuole saperne di tornare. Una crisi, poi un'altra e un'altra ancora. Il sangue si gela nelle vene e l a Paura stringe il cuore dei ...

Libia - il generale Haftar ricoverato per un Malore : Il generale libico Khalifa Haftar, comandante delle forze armate che fanno capo al Parlamento di Tobruk, sarebbe stato ricoverato in un ospedale di Parigi a seguito di un malore. Lo hanno riferito alcuni media libici come Libyan Express, citando il giornalista francese della testata L’Express, Hugeux Vincent. Secondo Libyan Express il generale sare...

Ballando con le stelle - Malore dietro le quinte per Giovanni Ciacci : ha la pressione alta : Ci sono stati momenti di paura per la salute di Giovanni Ciacci durante l'ultima puntata di Ballando con le stelle . L'esibizione del visagista con il ballerino Raimondo Todaro aveva ricevuto un'altra ...

Amaurys Perez/ Il Malore è solo un brutto ricordo? (Isola dei famosi) : Amaurys Perez, dopo il malore l'ex pallanuotista è tornato a Playa Dos e sta meglio. Rimarrà solo un brutto ricordo e ormai è tutto superato? (Isola dei famosi)(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 07:49:00 GMT)

Amaurys Perez/ Malore all'Isola dei Famosi 2018 - rientra in gioco : "Sono stato un incosciente" : Amaurys Perez sta male all'Isola dei Famosi 2018, rendendo necessari dei controlli medici. La sua assenza nella spiaggia si fa sentire: rientrerà come promesso?(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 19:55:00 GMT)

Isola dei Famosi - Amaurys Pérez ha un Malore : La fame all' Isola dei Famosi è diventata insopportabile e sempre più naufraghi si stanno sentendo male e sono debilitati. Dopo l'abbandono di Franco Terlizzi e i diversi svenimenti di Francesca ...

Isola dei Famosi : Amaurys Perez rientra in gioco dopo il Malore : Amaurys Perez torna sull’Isola dopo gli accertamenti medici Amaurys Perez è tornato in gioco all’Isola dei Famosi dopo il malore. Il daytime in onda ieri pomeriggio su Canale5 del reality condotto da Alessia Marcuzzi ha svelato che il pallanuotista si è sentito poco bene. Subito soccorso su Playa Dos, lo sportivo è stato poi portato via dall’Isola per degli accertamenti medici. dopo un giorno di assenza dal gioco, Amaurys è ...

Brutto Malore per Amaurys Perez. Abbandona la spiaggia per i controlli medici - naufraghi preoccupati : Paura per Amaurys Perez a L'Isola dei Famosi : un Brutto malore ha colpito il primo finalista del reality show di Canale 5. Il campione di pallanuoto ha dovuto Abbandonare momentaneamente la spiaggia ...

Isola - giorno 73. Amaurys ha un Malore e viene prelevato per «approfonditi controlli medici» : Amaurys Pérez - Isola dei Famosi 2018 Nemmeno il tempo di godere della conquista della finale nell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi 2018 che Amaurys Pérez si sente male ed è costretto a lasciare Playa Dos e i naufraghi per accertamenti medici. L’ansia per le sue condizioni e la sua assenza nel gruppo rattristano tutti gli altri, in particolare Alessia Mancini. Isola dei Famosi, giorno 73 | Alessia è triste per ...

Isola - Malore per Amaurys Perez : "Approfonditi controlli medici" : Paura per Amaurys Perez all'Isola dei Famosi. Il campione di pallanuoto è stato colto da malore durante una notte. Apprensione tra i naufraghi. Poi il sospiro di sollievo. La produzione, infatti, ha comunicato lo...

Bufera per Bianca Atzei all’Isola : Alessia Mancini in lacrime per Amaurys Perez - dopo il Malore tornerà? : Si è scatenata la Bufera su Bianca Atzei all'Isola dei Famosi dopo la scorsa e diretta e tutto quello che è successo dopo non solo in Honduras ma anche, e soprattutto, in Italia. Franco Terlizzi ha lasciato il reality per via di un crollo fisico ed emotivo, prima che fosse troppo tardi a causa delle liti con Amaurys Perez e Jonathan ipotizza qualcuno, e proprio dall'Italia lancia le sue accuse a quest'ultimo e Bianca Atzei accusati di essere ...

“Suo figlio è morto” - la mamma di Cristian crolla e viene ricoverata per un Malore : Lo strazio della mamma del 19enne morto martedì nel Veneziano dopo uno schianto con la sua auto.Continua a leggere