Malagò : «Ultime gare in contemporanea? Ok se le tv sono d’accordo» : Il presidente del Coni Giovanni Malagò ha detto la sua sulla possibilità di disputare le ultime partite di A alla stessa ora. Servirebbe un accordo tra club e tv. L'articolo Malagò: «Ultime gare in contemporanea? Ok se le tv sono d’accordo» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.