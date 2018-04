Maggio il primo “Mese dell’Ipertensione Felina” | il 74% dei proprietari non ne ha mai

25 aprile e primo Maggio : chi apre e chi chiude tra le grandi catene : Diversa la politica di Carrefour, che chiuderà solo una minima parte dei propri punti vendita. Una decisione presa anche sulla base del 2017, quando la clientela, fa sapere l'azienda, 'ha dimostrato ...

Che tempo farà nei ponti del 25 aprile e primo Maggio secondo i siti : Chi ha prenotato una minivacanza in Italia può tirare può sospiro di sollievo: il ponte del 25 aprile sarà all'insegna del caldo estivo. Queste le previsioni degli esperti per la settimana in corso che vedrà uno stop per la Festa della Liberazione per la stragrande maggioranza degli italiani. Nei prossimi giorni si registreranno temperature tipiche di inizio giugno (e in alcuni casi di luglio) sulla ...

Nduccio aprirà il concerto del Primo Maggio di Pescara : L'auspicio è che tanti scelgano Pescara per quel giorno e tornino a dare un sostegno reale al lavoro, alla nostra economia turistica e commerciale, senza rinunciare al divertimento com'è sempre ...

Concerto Uto Ughi a Cascia primo Maggio : Cascia , PERUGIA, , 22 APR - Uto Ughi si esibirà a Cascia martedì primo maggio accompagnato dall'orchestra I Filarmonici di Roma. Il Concerto è in programma alle 17 nella sala della Pace adiacente al ...

Tirate fuori il costume : farà caldo fino al primo Maggio : Se avete voglia di andare al mare e di tirare fuori i vestiti estivi, un motivo c'è. Il mese di aprile ha battuto ogni record dal punto di vista delle temperature: cinque città di Liguria, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Toscana hanno toccato punte che non si registravano da almeno dieci anni. Lo riferiscono i meteorologi del Centro Epson Meteo.Apre la classifica Grosseto, dove venerdì 20 aprile la temperatura ha toccato ...

Concerto del Primo Maggio 2018 - l’evento condotto da Ambra Angiolini e Lodo Guenzi : Ambra Angiolini e Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale condurranno il Concerto del Primo Maggio di Roma, promosso da Cgil, Cisl e Uil e organizzato da iCompany.

Parlamento bloccato? E gli onorevoli si godono il maxi ponte fino al 7 Maggio (e ricevono il primo stipendio di 13mila euro) : È il caso di dirlo: la bella vita. Mentre lo stallo politico prosegue senza sosta, un po' per effetto della legge elettorale un po' per l'incapacità dei leader fino a ieri avversari di trovare un accordo, i parlamentari eletti lo scorso 4 marzo si godono un (immeritato e lungo) "ponte". Come riporta La Nazione, l'Aula della Camera e quella del Senato hanno chiuso i battenti lo scorso 18 aprile e non li riapriranno prima del 7 ...

Con il BIT del Primo Maggio vinci il backstage del concerto : Per celebrare la festa dei lavoratori Atac ha realizzato 100 mila BIT (Biglietto integrato a tempo) dedicati al concerto del Primo Maggio. I titoli sono in vendita da ieri in tutte le biglietterie Atac e consentiranno di partecipare all’estrazione di dieci pass per accedere al backstage del tradizionale evento musicale a Piazza San Giovanni. I BIT Serie […]

Ponte primo Maggio - l'Italia è in stallo e il Parlamento va in vacanza : Gli onorevoli hanno già iniziato la maxi pausa: tutti a casa dal 18 aprile al 7 maggio Mattarella si prende 48 ore, strappo Berlusconi-Salvini Governo, Berlusconi: "I grillini? A Mediaset pulirebbero ...

Concerto Primo Maggio 2018 : il cast. Conducono Ambra e il biondino riccio dello Stato Sociale : Ambra Negli anni 90 sarebbe Stato probabilmente impensabile. Chi andava al Concerto del Primo Maggio era contro Ambra e il mondo che rappresentava. Ora, che di acqua ne è passata sotto i ponti e le sue scelte sono diventate “radical chic”, l’ex ragazza di Non è la Rai conquista la conduzione dell’evento romano. Accanto a lei, ad accompagnare la giornata dei lavoratori in musica, Lodo Guenzi, il biondino riccio de Lo Stato ...

Otto milioni di italiani in viaggio per 25 aprile e primo Maggio - : Federalberghi rende note le prime stime dei flussi vacanzieri per le festività primaverili, rivelando che la maggior parte dei turisti si concederà una vacanza all'interno dei confini nazionali. LE ...