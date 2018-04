Mafia | operazione Anno Zero Il Sistema 17 NERO del castelvetranese Carlo

Operazione 'Contatto' su presunto intreccio Mafia politica : la Cassazione dice no al carcere per i Coluccia : Dopo l'accoglimento del ricorso della difesa contro l'ordinanza di carcerazione del Riesame, arriva il pronunciamento della Cassazione che dispone l'annullamento con rinvio del provvedimento nei ...

Operazione anti Mafia in Puglia : arrestato ex portiere del Lecce : MAGLIE , Lecce , - C'è anche un ex calciatore del Lecce , Davide Petrachi, tra le 37 persone arrestate nell'ambito dell' Operazione anti droga dei carabinieri di Lecce . Davide Petrachi, 32 anni, Lecce se, ...

Ex portiere del Lecce in serie A tra i 37 arrestati in un'operazione antiMafia : Davide Petrachi è stato nella rosa giallorossa per 7 stagioni: in manette con i componenti di tre clan legati e alla Sacra corona unita. Traffico di droga e...