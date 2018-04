Mafia | Ingroia | su sentenza trattativa gravissima interferenza di Napolitano

meteoweb.eu

: Condannare chi ha arrestato Totò Riina e la sua banda per mafia mi sa che i due giudici che lo hanno condannato sia… - kaiigo : Condannare chi ha arrestato Totò Riina e la sua banda per mafia mi sa che i due giudici che lo hanno condannato sia… - gpellarin84 : RT @Abocconetti: Offro denaro contante se mi fornite la foto di @FiorellaMannoia, o di altri della sinistra dura e pura, mentre leggono que… - AgenziaMalgeri : TRATTATIVA STATO-MAFIA. INGROIA: SENTENZA STORICA, GIUSTIZIA E’ FINALMENTE FATTA Antonio Ingroia E’ una sentenza s… -

(Di lunedì 23 aprile 2018) Palermo, 23 apr. (AdnKronos) – “Grave,vergogna si consuma sulla televisione di Stato, ogni minuto che passa. Dopo avere nelle ultime 48 ore quasi ignorato una“storica” come quella che ha condannato esponenti di spicco dello Stato italiano per avere trattato con lasul sangue degli innocenti uccisi nella strategia stragista del ’92/’93, condanna dalla quale si desume che risulta accertato il nuovo patto politico-mafioso che ha retto negli ultimi 25 anni il nostro Paese, e che ha dunque condizionato la storia e la convivenza “civile” degli Italiani fino ad oggi, ora – in totale dispregio delle Istituzioni – viene avviata una campagna di disinformazione e di autoassoluzione dello Stato da parte della TV di Stato”. E’ la denuncia di Antonio, l’ex pm che aveva avviato ...