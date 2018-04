Macron e Merkel alla corte di Trump | dai dazi all’Iran | tutti i dossier più caldi sul

Macron e Merkel alla corte di Trump : tutti i dossier più caldi sul tavolo : I due più influenti leader dell’Unione Europea si presentano questa settimana alla corte del presidente americano portando in dono proposte per risolvere urgenti nodi nei rapporti bilaterali e internazionali. A partire dal futuro dell’accordo che disinnesca la minaccia nucleare dell’Iran, dove è ormai scattato il conto alla rovescia verso una potenziale disdetta americana il 12 maggio. Una data pericolosamente vicina....

"NUOVA EUROPA ENTRO GIUGNO" : Macron INCONTRA MERKEL/ Berlino - la questione Siria e rapporti con Trump e Putin : MACRON INCONTRA MERKEL, "nuova EUROPA ENTRO giugno": vertice oggi a Berlino per discutere sul futuro dell'Ue. La situazione in Siria, migranti e Iran tra i temi centrali.(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 17:41:00 GMT)

Unione Europea - bilaterale Germania-Francia. Macron : ‘Rivedere il trattato di Dublino’. Merkel frena su unione bancaria : Le riforme europee, lo sviluppo del conflitto siriano, la questione iraniana e i dazi. Il primo faccia a faccia tra Angela Merkel ed Emmanuel Macron in vista del vertice dei leader europei in programma a giugno ha spaziato tra la politica Ue e quella internazionale, con il presidente francese pronto a ritornare su uno dei punti chiave già espressi con forza negli scorsi giorni: “La nostra comune sovranità viene messa alla prova” dai ...

Macron-Merkel : a breve quadro comune Ue : 15.02 "Per il vertice di giugno presenteremo una visione comune sui temi centrali" dell'Europa.Così la cancelliera tedesca Merkel e il presidente francese Macron, al termine di un vertice a Berlino. Macron sottolinea il rischio di "forti nazionalismi" ed "è assolutamente decisivo lavorare per il futuro dell'Europa".Sul tema migranti "serve solidarietà" e un Paese non può essere lasciato solo nell'accoglienza. Merkel ribadisce che "l'alleanza ...

