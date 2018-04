Macron arrivato negli Usa | al via visita di Stato

swissinfo.ch

: Non appena sono andata in cucina e ho iniziato a tirar fuori la frutta per il frullato è arrivato Macron. S'è sedut… - _McNella : Non appena sono andata in cucina e ho iniziato a tirar fuori la frutta per il frullato è arrivato Macron. S'è sedut… - Annamariac16 : RT @francetomm: Invito i parlamentari italiani a prestare la massima attenzione alle parole di Macron. Abbiamo già passato tanti guai con S… - FrMaselli : Macron è arrivato -

(Di lunedì 23 aprile 2018) Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...