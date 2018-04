“Ma sapete cosa gli ha fatto Romina ad Al Bano?” Loredana Lecciso al vetriolo contro la

caffeinamagazine

: Non ho mai pensato di farcela da solo.. ma ho sempre pensato che ce l’avrei fatta con voi?? Ci vediamo questa sera,… - IRAMAPLUME : Non ho mai pensato di farcela da solo.. ma ho sempre pensato che ce l’avrei fatta con voi?? Ci vediamo questa sera,… - trash_italiano : MA LO SAPETE QUANTI CEREALI SOTTOMARCA DOVETE MANGIARE ANCORA? #Isola - MattiaBBagnoli : In #Armenia il premier Serzh Sargsyan - fido alleato di Putin - si è dimesso dopo 10 giorni di proteste. Ha trionfa… -

(Di lunedì 23 aprile 2018) Non sembra placarsi il triste teatrino tra, Al Bano Carrisi ePower. I tre, probabilmente disgustati dal clamore mediatico che si amplifica giorno dopo giorno (anche grazie ai salotti dei programmi di attualità trash) non riescono a uscire da quello che è un gioco delle parti in cui è praticamente impossibile uscirne. L’ultima uscita, solo in ordine di tempo è quella capitata a Pomeriggio 5 in cui si parla della curiosa dichiarazione dellain un’intervista a un settimanale. Secondo l’utlima moglie del cantante infatti, sarebbe stata la Power a far ammalare il cantante. Per chi non lo sapesse, Al Bano, ha avuto un infarto mesi fa. È un rimpallo di responsabilità poichéavevala stessa accusa alla rivale. Nel salotto di Barbara D’Urso gli opinionisti ribadiscono la loro posizione a favore dellalasciando intendere che ...