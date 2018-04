Ma i dem già preannunciano | ' Intesa impossibile' E Salvini | ' Così salvate chi ha perso'

“Cuciti la bocca!”. Grande Fratello - esplode la bomba. Dopo pochi giorni gli inquilini sono già ai ferri cortissimi - insulti e zero peli sulla lingua contro di lui. demolito anche dagli altri : “È tripolare!” : Primi screzi dentro la casa del Grande Fratello che da qui a otto settimane potrebbe esplodere. Se queste sono le premesse infatti non c’è da aspettarsi nulla di buono. Parole grosse, accuse e risposte a brutto muso che hanno creato le prime crepe dentro il bunker di Cinecittà. O meglio, hanno scavato un solco tra lui e il resto degli inquilini che sembrano non sopportarlo e l’hanno definito: “ tripolare”. Parliamo di Alberto Mezzetti, il ...

Il giallo di Khadem al-Qubaisi - l'ex vicepresidente Unicredit sparito nel nulla : MILANO - Per la stampa di Abu Dhabi, l'uomo d'affari Khadem al-Qubaisi è in carcere dal 2016. Per gli investigatori italiani, che lo cercano per notificargli l'atto di chiusura di un'inchiesta in cui ...

Segnali 5Stelle-dem/ Il tandem a sinistra all'ultima spiaggia : Il pragmatismo o moderatismo che si riconosce sin troppo generosamente a Di Maio , arrivando finanche a scomodare la Dc degasperiana, è solo l'espressione di una politica che non avendo più nulla ...

“Bugiarda!” Gf - Matteo Gentili demolisce Paola Di Benedetto. Neppure il tempo di iniziare che la casa del Grande Fratello è già un vespaio di polemiche. La prima bomba la sgancia l’ex di madre Natura - nel mirino lui : Non sono passate Neppure 24 ore dall’inizio del Grande Fratello ma la situazione dentro la casa è già bollente. Troppo presto per beghe interne, i “reclusi” si sono portati i panni sporchi da fuori. Il primo a lavare è Matteo Gentili che non appena varcato la porta rossa, forse per approfittare della maggiore visibilità mediatica, ha sparato a zero contro l’ex fidanzata Paola Di Benedetto, reduce dall’Isola dei Famosi vinta, un po’ a ...

Federico Buffa Racconta 1968 - Berkeley - già disponibile su Sky On demand : Continua su Sky il racconto di Federico Buffa del 1968, nell’anno del suo cinquantesimo anniversario. Dopo la prima puntata dedicata a Parigi, da domani (in esclusiva su Sky On Demand per i clienti extra da più di 3 anni) “Federico Buffa Racconta 1968 - Berkeley”: fragole e sangue, un nuovo appassionante episodio per ripercorrere le tappe delle proteste giovanili che infiammarono l’America 50 anni fa, dai Savio ...

Epidemia di ulcera mangiacarne - l'allarme dei medici : "Non sappiamo come si diffonde" : Una grave forma di ulcera "mangiacarne" si sta rapidamente diffondendo nello stato di Victoria, in Australia. In un articolo pubblicato sul Medical Journal of Australia (MJA) gli esperti hanno lanciato l'allarme: la...

L'Accademia chigiana incontra il suono del nostro tempo : 60 eventi : Sessantadue concerti ed eventi musicali: ritorna a Siena e nei luoghi più suggestivi delle Terre senesi, dal 6 luglio al 31 agosto, il chigiana International Festival & Summer Academy. Con la ...

Sicilia : partigiani dem presentano 'Manifesto per il Pd' (2) : (AdnKronos) - Al 'nuovo' Pd il compito di "riscrivere il campo semantico della sinistra, dei suoi valori e dei suoi riferimenti sociali". "Bisogna uscire dalla logica nostalgica - sottolinea Rubino - e fare i conti con i problemi che la realtà ci consegna, a cominciare dalle periferie, dai giovani e

Sicilia : partigiani dem presentano 'Manifesto per il Pd' : Palermo, 14 apr. (AdnKronos) - "Il Partito democratico deve tornare ad essere una comunità che faccia emozionare, che sia popolare e chiaramente collocata nel centrosinistra e nel socialismo europeo. In questi anni siamo apparsi un soggetto indistinto che, nella logica di apertura all’elettorato mod

Sicilia : partigiani dem presentano ‘Manifesto per il Pd’ (2) : (AdnKronos) – Al ‘nuovo’ Pd il compito di “riscrivere il campo semantico della sinistra, dei suoi valori e dei suoi riferimenti sociali”. “Bisogna uscire dalla logica nostalgica – sottolinea Rubino – e fare i conti con i problemi che la realtà ci consegna, a cominciare dalle periferie, dai giovani e dai temi concreti per la Sicilia”. Fondamentale il rapporto con il territorio. “Un ...

Sicilia : partigiani dem presentano ‘Manifesto per il Pd’ : Palermo, 14 apr. (AdnKronos) – “Il Partito democratico deve tornare ad essere una comunità che faccia emozionare, che sia popolare e chiaramente collocata nel centrosinistra e nel socialismo europeo. In questi anni siamo apparsi un soggetto indistinto che, nella logica di apertura all’elettorato moderato, ha imbarcato di tutto, procedendo semplicemente ad una somma di ceto politico e non di consensi né, tantomeno, di idee. ...

Il Pd : 'In via Roma un presidio di un paio d'ore - la Giunta fa demagogia' : 'Piacenza non può ospitare altri immigrati' 3 Disagio adolescenziale, il tour di ascolto della Regione passa a San Lazzaro 4 Calza: 'Non mancano le criticità, ma questo è l'ennesimo riconoscimento per ...

Allerta Meteo Veneto : criticità “gialla” nelle aree montane e pedemontane : Il bollettino del Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto segnala il protrarsi anche domani venerdì 13 dello stato di Allerta per rischio idrogeologico nei bacini montani e pedemontani del Piave, Brenta, Bacchiglione e Alpone. In particolare, a seguito delle piogge consistenti nelle aree montane e collinari centro-occidentali delle ultime 24 ore, la portata di fiumi e torrenti del Bellunese, del Vicentino e dell’alta ...

Allerta Meteo Veneto : criticità “gialla” nelle aree montane e pedemontane : Il bollettino del Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto segnala il protrarsi anche domani venerdì 13 dello stato di Allerta per rischio idrogeologico nei bacini montani e pedemontani del Piave, Brenta, Bacchiglione e Alpone. In particolare, a seguito delle piogge consistenti nelle aree montane e collinari centro-occidentali delle ultime 24 ore, la portata di fiumi e torrenti del Bellunese, del Vicentino e dell’alta ...