“Ma è una pistola!” Baye | è caos al Grande Fratello Il ragazzo | tra i più amati dal

Berlusconi “Male assoluto” : nel sito del governo dati sbagliati per una distrazione dei sondaggisti di Emg Acqua : Una mancata comunicazione al sito di Palazzo Chigi da parte della società che ha realizzato il sondaggio e Silvio Berlusconi è diventato “il male assoluto” per il 50,6% dei duemila italiani intervistati, con solo il 2% che si è detto “per nulla d’accordo” con la definizione del pentastellato Alessandro Di Battista. La domanda in questione, però, era stata posta solo agli elettori del Movimento 5 Stelle e non a tutto ...

“Ma è uno scheletro!”. Choc alla stazione di Milano. A fare la scoperta una clochard - è giallo sull’identità della vittima. Ma c’è una pista : Lo scheletro di un essere umano è stato trovato a Milano all’interno di un ex deposito ferroviario, fra viale Lunigiana e via Sammartini. A fare la scoperta, intorno alle 7 di mattina è stata una clochard che ha immediatamente dato l’allarme. Le ossa, stando alle notizie offerte, erano in un vano nel quale passano vecchi tubi per il riscaldamento della stazione Centrale. Le indagini sul caso sono affidate alla squadra Mobile ...

“Ma che fine ha fatto Raffaele Pisu?”. Fu un volto storico di Striscia la notizia - poi di lui nessuna notizia : ecco come lo ritroviamo oggi a 92 anni suonati. Complimenti! : Per tanti anni è stato un volto noto della tv, uno di quelli che nel corso delle trasmissioni, abbiamo imparato a conoscere ed amare. Poi più nulla, quasi nell’anonimato, fino a una recente intervista in cui ha raccontato di aver scoperto di essere divenuto padre a 92 anni. Parliamo di Raffaele Pisu, ospite a Che Fuori Tempo Che Fa di Fabio Fazio, in onda alle 23:35 su Rai1. Pisu è stato uno degli esponenti della commedia italiana e a ...

Jorge Lorenzo : “Marc Marquez? Serviva pena più severa. Doveva saltare una gara - con me l’avevano fatto” : Jorge Lorenzo è intervenuto sull’incidente tra Valentino Rossi e Marc Marquez durante il GP di Argentina. Il maiorchino, che pochi giorni fa aveva dichiarato di non avere interesse per il botta e risposta tra il Cabronçito e il Dottore, ha voluto precisare durante lo show televisivo El Hormiguero: “Penso che si sarebbe potuto evitare tutto questo se ci fossero state delle sanzioni più severe. Io stesso, nel primo anno in 250 (era il ...

Uomini e Donne/ Video - Raffaella Mennoia annuncia novità : “Martedì diremo una cosa!” (Trono classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. In vista della registrazione di martedì, Raffaella Mennoia ha annunciato una grande novità. Di cosa si tratta? Video(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 07:35:00 GMT)

“Ma vaff***!”. Isola dei Famosi - ora Mara Venier perde la pazienza sul serio. E sbotta. Basta una sola foto per far partire la sfuriata. E ne ha proprio per tutti stavolta ‘la zia’ : Due certezze su Mara Venier, l’opinionista dell’Isola dei Famosi: è verace, quindi senza peli sulla lingua e super social. Il mix tra le due caratteristiche (ci mancherebbe, la zia Mara è anche molto altro) ha più volte portato a sfoghi coloriti negli ultimi tempi. Questa edizione del reality di Alessia Marcuzzi, d’altronde, ha fatto e sta facendo ancora discutere per via del cosiddetto canna-gate. Dunque ha scaldato ...

Le diagnosticano una gastrite - Michela muore in due giorni : “Malore sconosciuto” : Aperta un’inchiesta sulla fine della 48enne padovana Michela Ravazzolo: tre medici indagati per omicidio colposo. Il sospetto di un infarto.Continua a leggere

Champions - impresa Roma. Pallotta : “Mai vista una squadra così” : ”E’ incredibile quanto siamo stati in grado di dominarli, mai vista una Roma così ,eravamo stati sfortunati all’andata, questa è decisamente una Roma indimenticabile”. Il presidente della Roma, James Pallotta, festeggia così la storica semifinale di Champions con il 3-0 al Barcellona:”le prossime partite devono essere come quella di stasera compreso il derby. Dove può arrivare la Roma? Possiamo arrivare in finale, ...

Valentino Rossi : “Marquez non mi deve più guardare in faccia. Le sue scuse una presa per il c***” : Valentino Rossi è stato letteralmente steso da Marc Marquez nel GP d’Argentina (clicca qui per il video). Lo spagnolo è andato poi a scusarsi nel box della Yamaha, venendo respinto in malo modo. Di seguito la spiegazione del Dottore sull’accaduto: “Non puoi andare a sbattere contro sei piloti in un fine settimana. Lo fa apposta. La direzione gara ha una grande responsabilità, deve intervenire perché altrimenti tutti ...

Heather Parisi commissaria ad Amici 17 : “Mai visto una puntata” : Amici 17: Heather Parisi non ha mai visto il talent Questa mattina, giovedì 5 aprile, si è svolta a Roma la conferenza stampa di presentazione del Serale di Amici 17. Nello studio del pomeridiano erano tutti presenti, ad eccezione di Ermal Meta assente per impegni personali. Maria De Filippi ha spiegato come sarà questa edizione rivoluzionata del Serale di Amici 17: fondamentale sarà la centralità degli allievi delle due squadre Bianca e Blu. ...

Cicciobello Morbillino guarisce per “Magia” - ma è bufera / Virologo Burioni : “Banalizzata una malattia seria” : Cicciobello Morbillino guarisce per “magia”, ma è bufera sui social. Il Virologo Roberto Burioni: “Così si banalizza una malattia seria”. Le ultime notizie sul bambolotto di Giochi Preziosi(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 15:18:00 GMT)

“Mamma - mi fa male l’orecchio”. 9 anni di lamentele e misteri per una bambina sempre più disperata. Poi - all’improvviso - la scoperta (assurda) dietro quel fastidio che continuava a perseguitarla : Una vera e propria tortura quella che una bambina è stata costretta a subire per la bellezza di nove anni, per la precisione da quando ne aveva due, lamentando un continuo fastidio all’orecchio che però i medici puntualmente non riusciva ad alleviare. La causa del problema? Soltanto del cerume che si era accumulato, secondo gli specialisti che l’avevano di volta in volta visitata e rispedita a casa, incapaci di spiegarsi il ...

“Ma che faccia hai?”. Un volto che sconvolge tutti. Ha la pelle ricoperta di nei e i suoi tratti somatici la fanno somigliare a una gatta. Chi la guarda sbarra gli occhi : ma ecco lei cosa fa… : Il suo è un volto particolarissimo, sembra quasi una gatta. Dei tratti somatici che rimangono impressi e una pelle così imperfetta da essere splendente. Oggi le ‘regole’ della bellezza si sono trasformate. I canoni (maledetti) che ci volevano esageratamente magre, alte impeccabili hanno lasciato il posto a un’espressione estetica che va al di là dello sguardo. Portatori di questo ‘messaggio di pace’ per le donne di tutto il mondo sono, ...

“Malissimo”. Isola - grosse accuse per Stefano De Martino. L’ex marito di Belen - che finora era rimasto fuori dalle polemiche - sta passando un brutto momento. Non è facile giustificare ciò che è successo qualche giorno fa. Una cosa piuttosto seria : Mamma mia che edizione quella dell’Isola dei Famosi di quest’anno… Da quando è iniziata, non c’è mai stata tregua. Tutto è iniziato durante la seconda puntata dello show quando Eva Henger ha accusato Francesco Monte di aver fumato marijuana mentre tutti i naufraghi erano ancora nella villa e il reality non era ufficialmente iniziato. Da quel momento è stato il caos: Francesco Monte – pur negando tutto – è tornato mestamente in Italia per non far ...