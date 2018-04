M5s e Pd | contratto per un governo | Fico ha tempo fino a giovedì | ira di Salvini

Salvini : "Mandato per contratto di governo tra M5s e Partito Democratico è una presa in giro" : "Bisogna rispettare sempre le indicazioni del Presidente, ma farò di tutto perché non accada questa presa in giro". Lo dice Matteo Salvini, dal Friuli, commentando l'incarico esplorativo affidato al...

Ventotto pagine - i 10 punti del contratto di governo M5s Leggi il testo completo : Le proposte a Lega e Pd: l’Italia tiene fede agli impegni europei. C’è il reddito di cittadinanza ma con un altro nome. Non si parla di Fornero e vaccini

Governo : convergenze e distanze - ecco il contratto M5s : Roma, 23 apr. , AdnKronos, Ventotto pagine e 10 priorità raccolte in una bozza di accordo per il Governo dell'Italia 'tra Movimento 5 stelle e '. Il contratto 'alla tedesca' elaborato per i 5 Stelle ...

Governo : convergenze e distanze - ecco il contratto M5s - 3 - : Solo un passaggio stringato sui rifiuti: si chiede 'una politica più avanzata e mirata'. Nell'ultimo punto, dedicato al taglio degli sprechi, si rimarca come 'gli obiettivi, le azioni e le misure non ...

Governo : convergenze e distanze - ecco il contratto M5s : Roma, 23 apr. (AdnKronos) – Ventotto pagine e 10 priorità raccolte in una bozza di accordo per il Governo dell’Italia “tra Movimento 5 stelle e…”. Il contratto ‘alla tedesca’ elaborato per i 5 Stelle dal ‘comitato scientifico’ capitanato dal professor Giacinto Della Cananea anticipa i tempi e arriva una settimana prima rispetto alle attese. Obiettivo del comitato era studiare punti di ...

Governo : convergenze e distanze - ecco il contratto M5s (2) : (AdnKronos) – Seguono i temi della sicurezza e giustizia: “deve essere potenziata all’interno e all’esterno del Paese”, nel primo caso allargando gli organici e puntando sugli “strumenti di azione”. Al quinto punto troviamo la sanità, con la missione di rilanciare il servizio sanitario nazionale passando soprattutto da maggiori finanziamenti e una gestione trasparente delle risorse. Spazio poi al mondo ...

Governo : convergenze e distanze - ecco il contratto M5s (3) : (AdnKronos) – Altro punto, immancabile in un programma che parte dal M5S, è quello ambientale in ottica di sviluppo sostenibile, lanciando green economy, contrasto ai cambiamenti climatici, processo di decarbonizzazione. Solo un passaggio stringato sui rifiuti: si chiede “una politica più avanzata e mirata”. Nell’ultimo punto, dedicato al taglio degli sprechi, si rimarca come “gli obiettivi, le azioni e le misure ...

Fico a colloquio con da Mattarella. M5s - un contratto per il governo | : Toccherà, come previsto, al presidente della Camera il nuovo incarico esplorativo. I pentastellati diffondono sul blog 10 punti-priorità per governare. Salvini: «Partiamo»

Cosa c'è scritto nel contratto che il M5s propone a Lega e Pd : Leggi il documento integrale sul Blog delle stelle 'Come emerge anche dal documento, il Movimento 5 Stelle non ha nessuna intenzione di perdere la sua identità politica in un governo di coalizione ...

Cosa c'è scritto nel contratto che il M5s propone a Lega e Pd : In anticipo sulla scadenza prevista, fissata per il 30 aprile, il capo politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, ufficializza il contratto di governo da offrire ai due potenziali alleati per la formazione di un esecutivo con la Lega o con il Pd, sulla falsariga di quello firmato in Germania da Cdu e Spd per il nuovo esecutivo di grande coalizione. È un contratto di 'base', che non scioglie lo schema dei due forni, ...

M5s - Fraccaro : 'Il contratto è solo un testo base - Di Maio rimane il nostro candidato premier' : Messaggini e raccomandazioni da mamma premurosa. Così il questore della Camera Riccardo Fraccaro commenta il mandato esplorativo che il presidente di Montecitorio si accinge a compiere. ' Fico avrà ...

Dalle famiglie al fisco - ecco i 10 punti del contratto di governo proposto dal M5s a Lega o Pd : Ventotto pagine di documento. Focus sulle convergenze: non c’è traccia di Flat Tax e reddito di cittadinanza. Non si parla di Legge Fornero o di vaccini ma si conferma l’impegno europeista dell'Italia...

Ventotto pagine - i 10 punti del contratto di governo M5s : Le proposte a Lega e Pd: l’Italia tiene fede agli impegni europei. C’è il reddito di cittadinanza ma con un altro nome. Non si parla di Fornero e vaccini

I dieci punti del contratto M5s proposto a Lega e Pd : Le proposte a Lega e Pd: l’Italia tiene fede agli impegni europei. C’è il reddito di cittadinanza ma con un altro nome. Non si parla di Fornero e vaccini