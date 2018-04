Lunedi 23 Aprile sui canali Sky Cinema HD

Grande Fratello 15 – Seconda puntata di lunedì 23 aprile 2018 – Paola Di Benedetto va a confrontarsi con il suo ex Matteo. : E’ tornato Grande Fratello con la quindicesima edizione e il ritorno alla conduzione a distanza di quasi quindici anni di Barbara D’Urso. Molto positivo l’esordio: oltre 3 milioni e mezzo di telespettatori, il 22,60% di share. Tre punti in più rispetto all’esordio dell’ultima edizione andata in onda nell’autunno 2015, oltretutto la serata successiva a quella […] L'articolo Grande Fratello 15 – Seconda ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di lunedì 23 aprile 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di lunedì 23 aprile 2018: Matias dice tutta la verità ad Emilia: è andato a parlare con Beatriz, ma solo per ribadirle di non voler più avere nulla a che fare con lei… Beatriz rientra a casa distrutta, intanto Matias dona a Marcela un orsetto di peluche che lei desiderava tanto da piccola… Aquilino annuncia ai Dos Casas che ha affittato una casetta in periferia, ma poi svela a Beatriz di averlo ...

UNA VITA - anticipazioni puntata di lunedì 23 e martedì 24 aprile 2018 : anticipazioni puntata 442 di Una VITA di lunedì 23 e martedì 24 aprile 2018: Elvira rientra a casa e accetta le condizioni del padre Arturo: riprenderà la relazione con Liberto. Quando si trova da sola con lui, gli spiega che lei e Simon intendono scappare insieme in futuro e gli chiede di coprirla… Ursula aggredisce Sara e lei le rivela che Cayetana non è per niente ammattita. La donna si reca quindi al commissariato per svelare tutto a ...

Giancarlo De Cataldo e Maurizio de Giovanni lunedì 23 aprile alle 19 a Officina Pasolini : Il mese di aprile riserva infatti una serie di appuntamenti da non perdere: spettacoli teatrali, concerti e incontri speciali, tutti come sempre rigorosamente gratuiti. Si comincia sabato 7 aprile ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di lunedì 23 aprile 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di lunedì 23 aprile 2018: Filippo (Michelangelo Tommaso) mente ancora a Serena riguardo al suo lavoro… In ospedale, sotto lo sguardo disgustato di Elena Giordano (Valentina Pace), l’avvocato Enriquez (Rodolfo Corsato) mostra di tenere alla salute di Beatrice (Marina Crialesi)… Susanna (fa una rivelazione a Niko (Luca Turco). Intanto Viola (Ilenia Lazzarin) trova conforto in Raffaele ...

Il Segreto - slitta l’episodio del 25 : anticipazioni trame da lunedì 23 a sabato 28 aprile : Intrighi, sotterfugi e colpi di scena sono all’ordine del giorno nella soap spagnola Il Segreto, ambientata nella cittadina di Puente Viejo e in onda su Canale 5 da lunedì 23 aprile a sabato 28 aprile alle 16.30: qui le anticipazioni della settimana. NELLE PUNTATE PRECEDENTI: Il confronto tra Hernando e Nicolas Il Segreto come Game of Thrones: tutte le morti della soap La prima tragica morte ...

BEAUTIFUL - anticipazioni puntata di sabato 21 e lunedì 23 aprile 2018 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di sabato 21 e lunedì 23 aprile 2018: Bill (Don Diamont) fa una nuova offerta a C.J. (Mick Cain) per l’edificio della Spectra: cinque milioni di dollari in più… Sheila (Kimberlin Brown) riprende i sensi ed Eric (John McCook) chiama un medico per farla visitare. Il dottore sospetta una commozione cerebrale e invita Sheila a non restare sola. Eric si offre di ospitare la donna, ma Quinn (Rena Sofer) ...

Grande Fratello 15 dal martedì si sposta al lunedì - dal 23 aprile : La giostra dei cambi di programmazione per i reality show su Canale 5 non trova pace. Dopo un'Isola dei Famosi che saltellava come un disco consumato dal martedì al lunedì e viceversa, ora tocca alla quindicesima edizione del Grande Fratello. Se la prima puntata ha trovato posto il martedì per causa di forza maggiore, data la finale dell'Isola, dalla prossima settimana, il prime time del GF15, condotto da Barbara d'Urso, si sposta al ...

Ascolti TV | Lunedì 16 aprile 2018. In 4 - 5 mln per la finale dell’Isola (26.4%) ma vince Montalbano (6 - 5 mln – 26.5%) : Isola dei Famosi: il selfie di Mara Su Rai1 – dalle 21.32 alle 23.36 - Il Commissario Montalbano – Il Campo del Vasaio, con Belen Rodriguez, ha conquistato 6.472.000 spettatori pari al 26.5% di share. Su Canale 5 – dalle 21.35 all’1.40 – la finale dell’Isola dei Famosi 13 ha raccolto davanti al video 4.545.000 spettatori pari al 26.4% di share (qui i dati dell’anno scorso – qui i dati di tutte le ...

