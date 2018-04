Luna Nera | Netflix annuncia una nuova serie tutta italiana

La Luna Nera - Netflix annuncia la nuova serie italiana : Netflix continua ad investire in Europa e oggi annuncia una nuova serie italiana, luna nera. Creata da Francesca Manieri (Il miracolo), Laura Paolucci (L’amica geniale) e Tiziana Triana, la serie racconta la storia di un gruppo di donne accusate di stregoneria nell’Italia del XVII secolo. Basata su un manoscritto di Tiziana Triana, la serie sarà prodotta da Fandango. Dopo essere stata accusata di stregoneria, una ragazza adolescente è costretta ...

Netflix - le novità e le nuove serie italiane : Suburra 2 - Baby e La Luna Nera : 125 milioni di abbonati in tutto il mondo, 300 milioni di profili attivi, 100 produzioni originali nel 2018, da 16 Paesi, 35.000 lavoratori locali impiegati, la possibilità di visione su 1700 dispositivi. Sono alcuni dei numeri annunciati nel corso di See What’s Next, l’evento organizzato da Netflix a Roma. Cresce la produzione originale di Netflix nell’area Emea (Europa, Medio Oriente ed Africa). Ad annunciarlo Erik Barmack, ...

Che cosa sappiamo su Luna Nera - la nuova serie tv italiana di Netflix : È stato uno degli annunci più importanti della giornata romana che Netflix ha dedicato ai giornalisti europei per rivelare ciò che ci aspetta tra 2018 e 2019: la piattaforma di streaming sta infatti lavorando a una nuova serie tv italiana, dopo Suburra (di cui si attende la seconda stagione) e Baby, le cui riprese sono iniziate da pochi giorni. Il suo titolo è Luna nera ed ecco tutto quello che sappiamo a riguardo. La storia Luna nera parlerà ...

Netflix : Dalla nuova Luna Nera a La casa di carta 3 - tutti gli annunci dal See What's Next 2018 : Tutto quello che è stato rivelato dei prossimi episodi in streaming nel 2019 è che "il Professore è pronto per pensare a nuove rapine". • Ancora senza titolo, la prima serie originale olandese di ...

Netflix - da 'Suburra2' a 'Baby' e 'Luna Nera' - aumentano le produzioni italiane : Attraverso le varie produzioni locali visibili in tutto il mondo, Netflix evidenzia le analogie culturali tra i vari Paesi. Ora il pubblico vuole che Netflix sia incluso in tutti gli altri pacchetti ...

See What's Next - Netflix annuncia La Casa di Carta 3 - il cast di Baby e la serie tv italiana Luna Nera : Il See What's Next, l'evento in cui Netflix presenta le novità dei prossimi mesi e fa una sorta di bilancio della piattaforma, arriva a Roma, nella splendida cornice di Villa Miani. Un appuntamento che arriva subito dopo l'annuncio della soglia di 125 milioni di abbonati raggiunti da Netflix in tutto il mondo.Quale produzione sarà pronta a raccogliere l'eredità della Casa di Carta diventata in breve tempo un successo internazionale, ...

