Lulic non si ferma proprio mai | Anderson a corrente alternata

Lazio - Parolo e Lulic in coro : 'Non dobbiamo pensare di essere già in semifinale' : Ha firmato il 300esimo gol Europeo della Lazio, Marco Parolo. Il mediano biancoceleste, segnando il momentaneo 2-1 nella vittoria per 4-2 contro il Salisburgo è entrato nella storia del club. 'È un ...