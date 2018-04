Luigi e Matteo | come i pifferi di montagna Andarono in Molise per suonare e furono

Sondaggio horror sullo stallo - se la ride Matteo Renzi : per Luigi Di Maio e Matteo Salvini grossi guai : Lo stallo fa malissimo a Luigi Di Maio e Matteo Salvini . Il Sondaggio di Antonio Noto per il Quotidiano nazionale mette in luce come, secondo gli intervistati, la responsabilità della palude ...

Luigi Di Maio - la mossa estrema per convincere Matteo Salvini : 'Se la Lega accetta...' - un terremoto : Una corsa contro il tempo, Luigi Di Maio ha poche ore per convincere Matteo Salvini a dire sì, mollare Silvio Berlusconi e accettare di formare un governo M5s-Lega . Per questo il leader grillino ha ...

Luigi Di Maio disperato - il retroscena. Ultimo messaggio a Matteo Salvini : 'Ti prego - non mi...' : Il mandato esplorativo di Roberto Fico e cresce il panico di Luigi Di Maio . Domani il presidente della Camera , grillino, riceverà l'incarico dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e sul ...

Cosa ha detto Luigi Di Maio di Matteo Salvini al Salone del mobile : Luigi Di Maio ha scelto la tribuna del Salone del mobile, per rilanciare con forza la sua intenzione di fare un governo di programma per dare all'Italia "il meglio", come si fa "quando ti nasce un figlio e per lui si vuole il meglio", e per sottolineare la necessità, ancor più dopo la sentenza di Palermo sul rapporto Stato-mafia, di "tutelare il Paese" perché "uno Stato che ...

Luigi Di Maio - la telefonata di fuoco a Matteo Salvini che ha trascinato il centrodestra nel caos : Le avvisaglie della tempesta scoppiata questa mattina nel centrodestra erano tutte concentrate nella seconda telefonata infuocata che Luigi Di Maio ha fatto giovedì pomeriggio a Matteo Salvini . ...

Matteo Salvini contatta Luigi Di Maio. Dopo gli insulti di Berlusconi trattativa riaperta : Dopo il patatrac di ieri, Luigi Di Maio ha esitato un attimo quando sul display dello smartphone è comparso il nome di Matteo Salvini. Poi ha deciso di rispondere ai messaggi. Un confronto molto prudente, soprattutto da parte del capo politico M5s. Perché Dopo che il segretario della Lega aveva venduto la pelle dell'orso Berlusconi senza aver fatto i conti con l'interessato, la diffidenza è molta. "Serve un atto pubblico di ...

Silvio Berlusconi sbotta contro Matteo Salvini : 'Di lui non mi fido più'. E su Luigi Di Maio : 'Un ragazzino - non perdiamo tempo' : Stavolta Silvio Berlusconi è stato una sfinge. Silente e inespressivo. Al termine dell'incontro con il presidente del Senato Elisabetta Casellati, a Palazzo Giustiniani, il Cavaliere ha lasciato che ...

Elisabetta Casellati - le proposte a Luigi Di Maio che hanno fatto saltare tutto : rabbia di Matteo Salvini - lo zampino di Berlusconi? : Le consultazioni di Elisabetta Casellati , pare ormai certo, si chiudono con un nulla di fatto: a breve, la premier incaricata riferirà a Sergio Mattarella . Di sicura, però, c'è la rabbia della Lega ...

Consultazioni - Luigi Di Maio e il M5s in ritardo di 50 minuti : scacco matto di Matteo Salvini? : Piccolo mistero nel bel mezzo delle Consultazioni. Già, perché la delegazione del M5s - composta da Luigi Di Maio e dai due capigruppo di Camera e Senato, Giulia Grillo e Danilo Toninelli - è arrivata ...

Alessandra Ghisleri - il sondaggio : Matteo Salvini sorpassa Luigi di Maio : Doppio sorpasso per Matteo Salvini su Luigi Di Maio . Secondo l'ultimo sondaggio di Euromedia research , il leader della Lega non solo ha sorpassato il candidato premier del Movimento 5 stelle dal ...

Matteo Salvini : 'Luigi Di Maio sta usando il Cav per non andare al governo' : 'Non vedo dove sia il rispetto del voto degli italiani: il secondo arrivato che impone le regole del gioco al primo, lui vuole comandare...'. Matteo Salvini risponde così all'ultimatum di Luigi Di ...

Firenze - fatture false : notificati avvisi di conclusione indagini ai genitori di Matteo Renzi e a Luigi Dagostino : Sono stati notificati questa mattina gli avvisi di conclusione indagini a Tiziano Renzi, a sua moglie Laura Bovoli e all’imprenditore Luigi Dagostino. E’ quanto si apprende in ambienti vicini all’inchiesta. I genitori dell’ex premier e l’imprenditore erano stati indagati dalla procura di Firenze nell’ambito di un’inchiesta condotta dai pm Luca Turco e Christine von Borries sull’emissione di alcune fatture false. L'articolo Firenze, ...

Luigi Di Maio e Matteo Salvini - i nuovi ricicloni – L’Istantanea di Caporale : Due giorni fa Matteo Salvini si fa scattare una foto a Santa Croce di Magliano (Molise) con tre donne rom. Due mesi fa l’intenzione (testuale) era di “asfaltarle”, e la ruspa è stata l’immagine più performante per far capire di che pasta fosse fatta la Lega. Parimenti Luigi Di Maio, impegnato nella promozione del “governo di cambiamento”, ammonisce Salvini a non tirare troppo la corda, “altrimenti chiudo un forno”. Nel neo linguaggio ...

Vittorio Feltri : 'Luigi Di Maio vuole un contratto alla tedesca ma scorda di essere napoletano. E Matteo Salvini...' : ... ma non impedì a Bettino - pur con un bottino di voti nettamente inferiore a quello di Matteo - di diventare presidente del Consiglio per anni e di essere un protagonista sulla scena politica dei ...