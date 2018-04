Luigi Di Maio - i grillini disperati sono pronti a trattare anche con Luca Lotti per un governo col Pd : Non basterà neanche l'incarico esplorativo al presidente della Camera Roberto Fico per impedire a Luigi Di Maio di tenere aperta la doppia trattativa sul governo, sia con il centrodestra che con il ...

Governo - Luigi Di Maio presenta il contratto : ecco i 10 punti per il Paese : Siamo impazienti di approfondire con la forza politica che lo vorra' i termini del contratto di Governo e i 10 punti politici, cosi' da iniziare a lavorare al piu' presto per riportare l'Italia fuori ...

Molise - centrodestra verso la vittoria sul M5s : un duro colpo alle ambizioni alla premiership di Luigi Di Maio : Il Molise. C'è addirittura chi parla di Ohio d'Italia, riferendosi a quanto lo staterello possa essere decisivo nel voto degli Stati Uniti. Di sicuro, queste regionali hanno un peso anche in ottica ...

Vittorio Feltri - la rovina di tutto è Luigi Di Maio : Scusa caro professor Becchi, ma i capricci tesi a impedire un accordo, sia pure pasticciato, tra Movimento 5 Stelle e Centrodestra li ha fatti il Cacasenno Di Maio e non certo Berlusconi, che semmai ...

Luigi Di Maio - nel M5s è l'ora del panico : 'Se il Pd usa Fico per...' - fine dei sogni : Dentro il Movimento 5 Stelle i fedelissimi di Luigi Di Maio sono sicuri: Roberto Fico significa fine dei giochi. Il candidato premier grillino confida in uno strappo di Matteo Salvini nei confronti di ...

Sondaggio horror sullo stallo - se la ride Matteo Renzi : per Luigi Di Maio e Matteo Salvini grossi guai : Lo stallo fa malissimo a Luigi Di Maio e Matteo Salvini . Il Sondaggio di Antonio Noto per il Quotidiano nazionale mette in luce come, secondo gli intervistati, la responsabilità della palude ...

Luigi Di Maio - la mossa estrema per convincere Matteo Salvini : 'Se la Lega accetta...' - un terremoto : Una corsa contro il tempo, Luigi Di Maio ha poche ore per convincere Matteo Salvini a dire sì, mollare Silvio Berlusconi e accettare di formare un governo M5s-Lega . Per questo il leader grillino ha ...

Luigi Di Maio disperato - il retroscena. Ultimo messaggio a Matteo Salvini : 'Ti prego - non mi...' : Il mandato esplorativo di Roberto Fico e cresce il panico di Luigi Di Maio . Domani il presidente della Camera , grillino, riceverà l'incarico dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e sul ...

L’incarico a Roberto Fico mette in crisi Luigi Di Maio : Dopo essere stati bocciati a scuola non resta che ripetere l’anno. Matteo Salvini e Luigi Di Maio si sono auto

Cosa ha detto Luigi Di Maio di Matteo Salvini al Salone del mobile : Luigi Di Maio ha scelto la tribuna del Salone del mobile, per rilanciare con forza la sua intenzione di fare un governo di programma per dare all'Italia "il meglio", come si fa "quando ti nasce un figlio e per lui si vuole il meglio", e per sottolineare la necessità, ancor più dopo la sentenza di Palermo sul rapporto Stato-mafia, di "tutelare il Paese" perché "uno Stato che ...

Sondaggio Pagnoncelli - Luigi Di Maio ha sprecato un patrimonio : in 20 giorni crollo di popolarità : Subito dopo il voto del 4 marzo, i consensi per Luigi Di Maio e Matteo Salvini sono cresciuti in tutti i sondaggi, grazie soprattutto, scrive Nando Pagnoncelli sul Corriere della sera, all'effetto bandwagon, l'italianissimo "salire sul carro del vincitore". A distanza di oltre un mese dal giorno delle elezioni però i riflettori si sono concentrati soprattutto sul leader leghista e quella grillino, premiando nell'ultima settimana la fermezza di ...

Luigi Di Maio - gli sms sulla squadra dei ministri : chi non vuole stare con i leghisti : Nonostante le bordate di Silvio Berlusconi al Movimento Cinque stelle, con le relative risposte dure di Matteo Salvini al Cav, la trattativa per un governo Lega-M5s va avanti, sulla base almeno della ...

Luigi Di Maio fregato da Roberto Fico : 'Arriveremmo alla rottura nel M5s' - il ricatto che lo ha fatto fuori : Non c'è bisogno di attendere lunedì, quando con ogni probabilità Roberto Fico assumerà dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella un altro mandato esplorativo per formare un governo. La verità ...

Luigi Di Maio - il retroscena di Augusto Minzolini : 'Così Silvio Berlusconi ha scoperto il suo bluff' : 'Ha trattenuto l'ira per 12 ore', Silvio Berlusconi , e poi ha sbottato contro i grillini buoni solo per 'pulire i cessi a Mediaset'. Una uscita violentissima, inaudita, soprattutto perché giunta nel ...