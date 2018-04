L' Ue salva la piadina | l' originale si può produrre soltanto in Romagna

ilgiornale

(Di lunedì 23 aprile 2018) La veraromagnola, per essere tale, deve essere prodotta in.Produzione industriale o artigianale non ha importanza, l'unica cosa che conta è che lo stabilimento che la produce si trovi in. Ha deciso così il tribunale dell'Unione europea, pronunciandosi in merito al ricorso di un'azienda di Mantova.La ditta, prodruttrice di articoli da forno, aveva chiesto di rimuovere l'aggettivo "romagnola" dalla denominazione del celebre alimento, perché il suo stabilimento si trovava al di fuori della. Nel 2011 un consorzio che voleva promuovere laaveva chiesto alle autorità italiane di inserire tale prodotto, con la denominazione di "romagnola/piada romagnola", nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette (Igp). In occasione della pubblicazione di tale riconoscimento, erano sorte numerose proteste, in ...